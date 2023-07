MADRID, España.- La llegada de Lionel Messi al Inter de Miami no deja de dar alegrías a la afición. Este martes el rosarino fue el responsable de dos de los cuatro goles del club, que con marcador de 4-0 venció al Atlanta United en el segundo juego de la primera ronda de la Leagues Cup.

Con este resultado en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, el Inter de Miami se colocó a la cabeza del Grupo Sur 3 con 6 puntos y aseguró su pase a los dieciseisavos de final del torneo.

El marcador lo abrió precisamente Messi que, apenas comenzando el partido, aprovechó un pase filtrado del español Sergio Busquets para enviar la pelota a la portería de Brad Guzan. Aunque la bola rebotó, Messi recuperó el balón y lo colocó entre los tres palos, dando el primer gol del encuentro a su equipo en el minuto 8’.

La segunda anotación llegó en el minuto 22’, cuando Messi remató un centro de Robert Taylor. Taylor también fue el protagonista de los otros dos goles de los hombres del Tata Martino, a los 44’ y 53’, con asistencia del argentino.

