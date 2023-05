MADRID, España.- Los músicos Yotuel Romero y Jen Carlos Canela cantaron en vivo, por primera vez este lunes, el tema “Sueño”, dedicado a la libertad de Cuba. La presentación tuvo lugar en el Koubek Center, un centro cultural de la universidad Miami Dade College (MDC), situado en La Pequeña Habana.

La canción, que fuera estrenada en YouTube en abril pasado, cuenta con la colaboración del reconocido trompetista cubano Arturo Sandoval y, según sus autores, es una continuación de “Patria y Vida”, devenido himno de los cubanos y ganador de dos Grammy Latinos.

Tras la actuación en el Koubek Center, Jen Carlos Canela, quien tiene raíces cubanas, dijo a Telemundo51: “Esto es una canción que se hizo por necesidad. El arte es para expresarse. Lo que nosotros queríamos hacer era expresar una realidad”.

Por su parte, Romero señaló que “Sueño” pretende unir a los cubanos de dentro y fuera de Cuba, “que sientan empatía por lo que han sufrido sus padres y por lo que sufre hoy Cuba”.

“El pueblo cubano nunca ha tenido tantos artistas unidos por la libertad. Hay que seguir empujando el barco de la libertad, porque está a punto de zarpar”, consideró el músico.

Durante el estreno en vivo de “Sueño” estuvieron presentes, entre otros, la activista cubana Rosa María Payá y Madeline Pumariega, presidenta del MDC.

Momentos de la gala fueron compartidos en Twitter por MDC que, además, apuntó: “Este poderoso himno celebra la resiliencia y la unidad del pueblo cubano, trascendiendo fronteras e inspirando la esperanza de un futuro mejor”.

