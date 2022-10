CDMX, México. – Aunque ella se negaba a confesar su edad, los registros apuntan su nacimiento en el barrio habanero de Santos Suárez, el 21 de octubre de 1925. Su madre, ama de casa y sobre todo su padre, fogonero de ferrocarriles, esperaban que ella fuese maestra, pero la vida tenía otros planes para Úrsula Hilaria. La hija de Simón y Catalina estaba destinada a ser una de las más grandes artistas latinas de todos los tiempos, y uno de los símbolos de la Isla.

En vida ella conquistó cuanto quiso: más de 50 años en los escenarios, 22 discos de oro, tres Premios Grammy y cuatro Premios Grammy Latinos, doctorados honorarios de las universidades de Yale, Miami y Florida International, y hasta una estrella en el Paseo de la Fama. Lo que sí no pudo fue volver a tocar en La Habana. La cantante más internacional de Cuba fue borrada de las emisoras, la televisión y los libros de música.

Hoy la gran Celia Cruz cumpliría 97 años y CubaNet recuerda, con estas cincos anécdotas, a la Reina de la Salsa.

¡Azúcar!

Además de sus coloridas pelucas en combinación con los vestidos de rumbera, su potente voz y carisma, hay otra característica que la hizo única: su célebre “¡Azúcar!” ¿Por qué Celia gritaba siempre la misma palabra?

Según contó la cantante al periodista José Gabriel Ortiz, ella cenaba en un restaurante cubano en Miami, y cuando se dispuso a tomar un café el mesero le pregunta si lo quería o no con azúcar. A lo que Celia le respondió: “No, chico, tú eres cubano y sabes que el café de nosotros es muy amargo. ¡Con azúcar, viejo! ¡Con azúcar!”.

En sus siguientes presentaciones la diva contó al público la anécdota, que se hizo conocida y siempre la pedían. Hasta que un día Celia decidió darle un vuelco inesperado al relato, y justo cuando entraba al escenario, gritó: “¡Azúcar!”. Era 1964, y desde entonces hasta su muerte en 2003, fue la palabra que la distinguió.

No pudo enterrar a sus padres

En el libro autobiográfico Celia, Mi Vida, la cantante narró que el régimen de la Isla no le permitió regresar a su tierra para despedirse de su madre, muy enferma, ni tampoco enterrarla. Dos años antes había fallecido su padre y Celia tampoco pudo despedirse.

“Me castigaron por salir de Cuba no dejándome regresar para enterrar a mi mamá. El día que la sepultaron en el cementerio de Colón sentí una rabia y una desesperación tan profundas que apenas podía con ellas. Ese día pensé que se me iban a secar los ojos de tanto llorar. Fue entonces que decidí no pisar nunca más suelo cubano hasta que no desapareciera ese sistema”, escribió la artista.

“Y por las dudas de que no desaparezca antes de que me muera, ya me compré un terreno en un cementerio de la ciudad de Nueva York. Mientras Castro esté en el poder me rehúso a que me entierren en Cuba, aunque eso signifique que no reposaré al lado de mi Ollita en el cementerio de Colón”.

Quería tener hijos

En entrevista con El Universal, Eduardo Márceles Daconte, autor de ¡Azúcar! La biografía de Celia Cruz, relata que uno de los aspectos humanos menos conocidos de la artista fue su deseo de tener hijos.

A pesar de someterse a tratamientos y procedimientos médicos dolorosos y caros, Celia no logró quedar embarazada. “Ella se consolaba diciendo que tal vez Dios le había negado ese privilegio para que ella no sufriera en esta época de violencia, guerras, delincuencia, drogadicción; pero en el fondo sufría mucho”, relató el biógrafo. “Celia contaba una anécdota de cuando compartió experiencias con Matilde Díaz, a la sazón esposa del músico Lucho Bermúdez, quien también era estéril. Ella le recomendó que se encomendara a la Virgen de la Caridad del Cobre, que era muy milagrosa. Así lo hizo Matilde y su hija Gloria María nació el día dedicado a esa virgen reverenciada en Cuba”.

Celia en la Televisión Cubana

Después de décadas prohibida en los medios de comunicación cubanos, en 2020 el programa “La Pupila Asombrada” se atrevió a mencionar a la Reina de la Salsa. El espacio reprodujo una canción que ella interpretó en 1959, dedicada a la Ley de Reforma Agraria. Los presentadores señalaron que por su origen humilde se entusiasmó al inicio con la Revolución.

A ello, Fidel Díaz Castro, uno de los creadores del programa, agregó que al llegar Celia a Estados Unidos comenzó a hacer activismo contra la Revolución y fue tomada por “la ultraderecha como ícono”. Tal presentación causó de inmediato gran polémica, pues el presentador obvió que Celia fue borrada de su país natal y, además, no se le permitió siquiera despedirse de sus padres.

Rosa Marquetti, autora de un libro sobre Cruz, opinó en sus redes que la utilización de ese fragmento, luego de haberla censurado en la Isla durante tanto tiempo, había tenido un carácter “manipulador y reduccionista”.

“Fue tendenciosa la elección de la canción. Fue malévolo evadir su verdadera dimensión en la música cubana y mucho más las razones que la movieron a asumir la postura que decidió asumir en su vida, presentándola como si fuera una marioneta manipulada sin cerebro ni libre albedrío”, publicó en sus redes sociales la musicóloga.

Qué pensaba Celia sobre Fidel Castro

Celia murió el 16 de julio de 2003, víctima de cáncer. Dos años después fueron publicadas sus memorias Celia, Mi Vida, donde ella narra algunas anécdotas que involucran a Fidel Castro. Al respecto, compartimos esta historia narrada en primera persona.

“En agosto de 1993 estaba yo en Bogotá presentándome en el Festival de la Cerveza. Justo en esos días Castro andaba por allí, invitado por el presidente César Gaviria. En la rueda de prensa, a un periodista que lo trató de ‘presidente’ le pregunté por qué le decía ‘presidente’ a uno que no fue elegido democráticamente. Le dije que Fidel Castro no era presidente, que solo era un vil dictador. En lugar de preguntarme por mis cosas, todos me acosaban con preguntas sobre la visita de Castro a Colombia. Eso me fastidió y di por terminada la rueda de prensa”.

“Pero antes de retirarme les dije: No entiendo por qué en lugar de preguntarme a mí por él no van ustedes a preguntarle a ese señor por qué vino hasta aquí en su avión, gastando tanto combustible cuando el pueblo cubano no tiene cómo conseguir combustible en ninguna parte. Ya debieron haberle preguntado por qué tuvo que traer a Colombia un segundo avión lleno de comida y bebida para su uso privado cuando en Cuba la gente se está muriendo de hambre. ¿Por qué no van a preguntarle por qué los exiliados cubanos tienen que enviar dinero a Cuba para que pueda comer un pueblo que se está muriendo de hambre en una isla tropical? Es bastante irónico que hasta hace un par de años si te pescaban con un dólar en Cuba te enviaban a la cárcel por 20 años y que ahora ese señor quiera que los exiliados enviemos dólares para darle de comer a la gente que él no puede alimentar. La única razón por la cual vino a Colombia es porque anda por todo el mundo pidiendo limosna. Necesita dinero y hará todo lo posible para conseguirlo. ¿Por qué no van a preguntarle también qué pasó con las langostas que tanto abundaban en Cuba pero que por alguna razón ahora han desaparecido de las cocinas cubanas? ¿A dónde se fueron? ¿Serían para la exportación, para que le entre un poco de dinero a él directamente? Claro. Para él hay suficientes langostas. Solo échenle un vistazo a toda la comida que trajo con él a Colombia. Por último, les cuento que ese hombre no me permitió volver a mi país cuando mi madre se estaba muriendo. Aunque intento ser una buena cristiana, jamás podré perdonarle eso”.

Su regreso a Cuba

En 1994, ya con el mundo a sus pies pero aún censurada en Cuba, Celia Cruz pudo acercarse al territorio cubano y verlo desde el punto más alto de la Base Naval de Guantánamo. Para que le cantara a los miles de balseros que allí estaban, el Gobierno de Estados Unidos le invitó a realizar una presentación. Esa sería la última vez que pisaría el suelo de la Isla.

De esa ocasión trascendieron históricas imágenes donde se le ve agachada, desde la parte estadounidense con un vasito en la mano. A través de una cerca que divide el territorio cubano de la Base, Celia introdujo su mano y cogió un puñado de tierra cubana. En 2013, sobre su féretro echarían esa tierra.

No hay mejor manera de recordar a Celia que a través de su música. CubaNet comparte esta lista de reproducción con las 10 canciones de la artista más escuchadas en Spotify.

