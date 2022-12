MADRID, España.- Las series presentadas por plataformas como Netflix, Amazon Prime y HBO Max, cada vez más se convierten en una de las elecciones de entretenimiento preferidas a nivel mundial. Hoy en CubaNet recordamos algunas de las más populares durante el 2022.

La casa del dragón

Una de las series que más atrapó a la teleaudiencia durante el 2022 fue House of the dragon (La casa del dragón). Producida por HBO Max, el spin off de Juego de Tronos llegó con la ventaja de haber sido esperada por los seguidores de los Targaryen o los Stark.

Al final de la temporada, La casa del dragón contaba con 9.3 millones de espectadores. De acuerdo a CNN, fue “la noche de final más grande para una serie de HBO desde la conclusión de Juego de Tronos en mayo de 2019”.

La historia de La casa del dragón ocurre 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos y 172 antes del nacimiento de Daenerys Targaryen. Cuenta el origen del fin de esta casa, y el desarrollo de un conflicto intrafamiliar que deriva de la división de la realeza en dos bandos por la elección del heredero al trono de hierro.

Los anillos del poder

Otra serie que rompió récord de audiencia fue The Rings of Power (Los anillos del poder), de Amazon Prime.

La historia recrea la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, a través de un drama épico ocurrido miles de años antes de los sucesos de El hobbit y El señor de los anillos de J.R.R. Tolkien.

Vernon Sanders, director de televisión global de Amazon Studios, adelantó que para la segunda temporada, que aún no tiene fecha de estreno, habrá batallas más grandes que en la primera, y se incluirán algunos momentos icónicos de los apéndices de El Señor de los Anillos y los libros.

Stranger things

Como las anteriores temporadas, la cuarta entrega de Stranger things no decepcionó a su público, que volvió a disfrutar del grupo de amigos nerds y su lucha contra las amenazas sobrenaturales. La serie de Netflix está protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Sadie Sink, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin

Ambientada en marzo de 1986, ocho meses después de los eventos de la tercera temporada, la cuarta temporada se divide en diferentes tramas. La primera transcurre en Hawkins, donde varios adolescentes aparecen asesinados en extrañas circunstancias. La segunda trama involucra a Mike visitando a Once, Will y Jonathan en su nuevo hogar en California. En la tercera Joyce y Murray descubren que Jim Hopper puede estar vivo y emprenden un viaje para rescatarlo. Mientras que en la cuarta trama Hopper permanece encarcelado en un campo de prisioneros soviético.

Succession

Ganadora del Emmy 2022 y el Globo de Oro 2022 a la mejor serie de drama, Succession ha sido otro de los más grandes aciertos de HBO Max. La temporada 3 de Succession, con la guerra abierta entre Logan y Kendall, volvió a tener un exquisito guion y magistrales actuaciones.

Sobre esta tercera temporada de Succession, que recrea las relaciones en una familia estadounidense dueña de un imperio de medios audiovisuales y de empresas de entretenimiento, el medio especializado en cine Espinof consideró que “siguió brillando, confirmándose como una serie imprescindible en su exploración de la familia protagonista. El drama, la tensión, el humor y todos los ingredientes siguen ahí mezclados con brillantez”.

