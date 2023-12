MADRID, España.- La industria cinematográfica reveló recientemente los preseleccionados para los Premios Óscar 2024, y entre ellos se encuentra el documental El caso Padilla, del realizador cubano Pavel Giroud, en la categoría Mejor Largometraje Documental. El cineasta celebró en sus redes sociales este importante reconocimiento.

Un total de 167 largometrajes documentales se encuentran en la primera etapa de selección, y los votantes de la Academia de los Oscars deberán analizarlos y evaluar cada una de estas producciones para elegir a los 15 semifinalistas en las categorías largometraje documental y corto documental.

Entre los 167 títulos seleccionados se encuentran obras notables como American Symphony, 20 Days in Mariupol, Still: A Michael J. Fox Film, De Humani Corporis Fabrica, Four Daughters, I Got a Monster, The Mother of All Lies, Stamped From the Beginning, After Sherman y Against the Tide.

La lista de preseleccionados para los Premios Óscar es un acontecimiento anual que genera expectación en la industria del cine. Es el primer paso hacia la noche de la ceremonia, que se celebrará en marzo de 2024, donde se revelarán los ganadores en diversas categorías, incluida la destacada Mejor Largometraje Documental. La segunda ronda de votación está programada del 11 al 16 de enero.

Vale recordar que el único filme cubano que ha obtenido una nominación a los Premios Óscar es Fresa y Chocolate, en 1994.

El caso Padilla

El documental El caso Padilla es una coproducción cubano-española de 78 minutos que recrea todo lo sucedido alrededor del encarcelamiento del poeta Heberto Padilla por el Gobierno cubano y su posterior mea culpa, donde se declara agente contrarrevolucionario y señala como tal a muchos amigos, incluso a su esposa. En abril de este año fue seleccionado Mejor Película Documental de los premios Platino de Cine Iberoamericano 2023.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.