MIAMI, Estados Unidos. – Durante décadas, los músicos de Cuba y Nueva Orleans han compartido una conexión especial, basada en sus raíces africanas y en la pasión por la música que comparten. Recientemente, un grupo de jóvenes músicos de Nueva Orleans viajó a Cuba para participar en un intercambio cultural con músicos cubanos, organizado por la organización Horns to Havana.

Según dijo a NPR el trompetista y líder de banda de Nueva Orleans, Troy “Trombone Shorty” Andrews, los músicos de ambos lugares comparten una afinidad por los ritmos que surgen de las raíces africanas. “Es como estar en casa musicalmente”, apuntó.

Por su parte, Lilian Lombera Herrera, productora cultural de Horns to Havana, aseguró que los lazos entre los músicos de Cuba y Nueva Orleans se remontan a sus raíces africanas compartidas.

“Todo eso es parte de nuestros mismos ancestros”, dijo. “Algunos de los matices latinos sobre el sabor de las segundas líneas y de la música provienen del Caribe. Hubo una gran migración de Haití que pasó por Cuba y continuó hasta Nueva Orleans”, agregó.

El popular músico cubano Erik Alejandro Iglesias Rodríguez, Cimafunk, que ha colaborado con artistas de Nueva Orleans como Tank and the Bangas, The Soul Rebels y Trombone Shorty, dijo a NPR que la música es la forma en la que los artistas pueden conectarse y superar las barreras culturales y lingüísticas. “La música es un lenguaje universal”, recordó.

Por su parte, John Rhodes, un baterista de Nueva Orleans, se sorprendió en La Habana de la facilidad con la que los sonidos de los dos estilos de música se complementaron. “No importa de dónde venimos, no importa qué idioma hablamos, no importa cuál sea nuestra raza… la música es un lenguaje universal”, concluyó.