LA HABANA, Cuba.- El 2 de junio de 1967 fue publicado en Estados Unidos el álbum Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band, del cuarteto británico Los Beatles. El fonograma está considerado por la crítica como uno de los más influyentes de todos los tiempos, e ilustra la madurez artística alcanzada por el grupo.

Pese a haber sido clasificado como un disco de pop rock, el producto final quedó muy distante de los parámetros convencionales de ese género. Los genios de Liverpool, hartos de las presiones y las giras, de “hacer música ligera para gente ligera”, se propusieron realizar el mejor trabajo discográfico posible. Combinaron el beat con música hindú, atmósferas psicodélicas e influencias sinfónicas.

Durante las grabaciones la banda alcanzó un nuevo estándar de calidad en su música, lo cual determinó la excelente acogida por parte del público. El disco se mantuvo por 27 semanas en lo más alto de las listas del Reino Unido y 15 en el primer lugar de la Billboard 200, en Estados Unidos.

Junto a The Piper at the Gates of Dawn, de Pink Floyd, el Sgt. Pepper´s… representó la génesis del llamado “álbum conceptual”, así como se convirtió en un ícono de la cultura popular. La portada del fonograma, diseñada por los artistas Peter Blake y Jann Haworth, está considerada una revolución estética en sí misma.

En 1968, Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band ganó cuatro Premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum del Año, convirtiéndose así en el primer disco de rock que triunfó en dicha categoría. Es uno de los álbumes más vendidos de la historia, con un estimado de 32 millones de copias a nivel mundial.

Innovador desde su estructura hasta sus técnicas de grabación, este álbum de Los Beatles fue agregado al Registro Nacional de la Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por considerársele “cultural, histórica o estéticamente significativo”.

En el año 2003, la revista Rolling Stones lo ubicó en el número uno de su lista de los Quinientos Mejores Álbumes de Todos los Tiempos.