AMLO negocia con Cuba acuerdo para recibir a médicos que dejan Brasil

Verónica Calderón

Nací en la Ciudad de México en 1979. Dejé el DF en 1986 rumbo a Morelia. Me propuse volver algún día y lo conseguí. Las escalas han sido mi querida Guadalajara (México) y mi adorada, y añorada, Madrid, donde viví cinco años. He tenido cuatro casas editoriales: Provincia, de Morelia; Público-Milenio, en Guadalajara, EL PAÍS, de Madrid y The New York Times en español. Fui Editora Regional para América Latina y El Caribe para IWPR. Actualmente soy parte del equipo editorial de CubaNet Noticias.