CDMX, México. –El tráfico de Internet en Cuba cayó desde las 11: 45 P.M. hasta las 6:45 de la mañana de hoy 26 de noviembre, confirmó hoy en Twitter Proyecto Inventario tras analizar los datos recopilados por varios observatorios.

Uno de ellos fue el Cloudflare Radar, quien mostró en una gráfica cómo cayó el tráfico por más de seis horas en la isla. Otro registro similar fue compartido por Kentik, un observatorio de la red. Sus datos reflejaron una caída del 70% en un horario similar.

Por otra parte, varios perfiles en redes sociales confirmaron no haber tenido acceso a Internet durante horas. La activista cubana Elsa Morejón escribió en twitter “A las 12 de la noche quitaron el servicio a los teléfonos celulares”. También en el canal de Telegram de Cuba Spaces, varios usuarios desde diferentes puntos del país aseguraron que habían sufrido la interrupción.

El sitio de periodismo de datos cubano, además, publicó la transcripción de una conversación telefónica de un cliente que llamó a Etecsa para conocer sobre la afectación.

En dicho intercambio, ocurrido sobre las seis de la mañana, la operadora confirmó que no solo Internet había caído.

“A nivel nacional está reportado el servicio móvil. No solamente su móvil, sino toda la red. No hay conexión, no se puede llamar y no hay mensajes. Se está trabajando para restablecerlo lo más pronto posible, pero todavía hay interrupción.”

Fueron las palabras de la funcionaria de la compañía de telecomunicaciones, quien no especificó cuáles serían las posibles causas de la afectación.

Anteriormente el gobierno cubano ha optado por apagar Internet o limitar el acceso a redes sociales en escenarios de protestas, como las jornadas de julio de 2021. Incluso este fue uno de los motivos por los que Cuba fue calificado como el país con menos libertad de internet en las Américas por Freedom House.

Según el informe 2022 sobre libertad global en la red, la isla caribeña ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial detrás solo de China, Myanmar e Irán.

En esta ocasión, el corte no coincidió con un escenario de conflictos, ni fue anunciado previamente por la compañía como labores de mantenimiento, por lo que podría tener otras causas.

