MÉRIDA, México -. Organizaciones de derechos humanos han exigido la liberación del periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada, al cumplirse 48 horas de su detención arbitraria.

PEN Internacional, por ejemplo, ha condenado los hechos y pedido “la inmediata liberación del periodista”.

Asimismo, llamó “a las autoridades cubanas a que detengan el hostigamiento a las voces críticas en su país”.

PEN condena los hechos y pide la inmediata liberación del periodista, y llama a las autoridades cubanas a que detengan el hostigamiento a las voces críticas en su país. — PEN International – Las Américas y el Caribe (@PEN_LAC) April 27, 2024

Astrid Valencia, directora para las Américas de Amnistía Internacional, condenó la detención.

“Las autoridades cubanas le temen tanto a la libertad de presa que detienen injustamente a periodistas. Sin libertad de prensa se reduce la auditoría y escrutinio de quienes ostenta el poder, por eso, la estrategia de los Estados que violan derechos humanos es silenciar al mensajero”, escribió.

Las autoridades cubanas le temen tanto a la libertad de presa que detienen injustamente a periodistas. Sin libertad de prensa se reduce la auditoría y escrutinio de quienes ostenta el poder, por eso, la estrategia de los Estados que violan derechos humanos es silenciar al… https://t.co/1GbG9hWQaq — Astrid Valencia (@Astrid_valp) April 28, 2024

“Informar no es un delito. Ayudar a los que necesitan medicinas, alimentos, abrigo no es un delito. Mostrar solidaridad, civismo y compromiso no es delito”, dijo, por su parte, la académica cubana Johanna Cilano, regional researcher de Amnistía Internacional, aludiendo a la labor humanitaria que lleva a cabo Tan Estrada.

Por esto fue arbitrariamente detenido @JLperiodista96

Informar no es un delito

Ayudar a los que necesitan medicinas, alimentos, abrigo no es un delito

Mostrar solidaridad, civismo y compromiso no es delito #FreeTan https://t.co/9PmbfOUPGu — Johanna Cilano (@CilanoJohanna) April 28, 2024

También el académico colombiano Sergio Ángel, director de Programa Cuba, condenó la detención y recordó que Tan Estrada fue expulsado de la Universidad de Camagüey.

Otras organizaciones, activistas y personalidades han pedido al gobierno cubano la liberación del periodista.

El viernes se conocía la detención en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana, de Tan Estrada, colaborador de CubaNet.

Según explicó en Facebook la activista Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofts, Tan Estrada la llamó por teléfono y le explicó que lo detuvieron entrando a La Habana, y que estaba detenido desde las 2:00 pm.

El periodista independiente había sido citado en varias ocasiones en las últimas semanas. Luego de una de las entrevistas en la Tercera Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Camagüey, contó que fue multado con 3.000 pesos por violar el Decreto Ley 370, empleado por el régimen para acallar a activistas, periodistas y ciudadanos en general.

Una inspectora de Telecomunicaciones le enseñó una carpeta llena de publicaciones en Facebook, X (Twitter), que contenían “likes a memes, comentarios, likes a otras publicaciones, memes compartidos, incluso, algunas del año pasado”, dijo el periosdista.

La carpeta de investigación, llena de “likes a cosas graciosas contra los dirigentes”, fue utilizada como mecanismo de coacción para intimidar al joven reportero que vive el frecuente acoso del régimen.

“Una vez más, las manos represivas y de acoso del régimen cubano para tratar de silenciar a todos los que alzamos la voz en contra de sus constantes violaciones a los derechos humanos Sepan ustedes que nos tiemblan las rodillas pero no tenemos miedo”, escribió.

Al colaborador de CubaNet le fue entregada una carta de advertencia “que reflejaba estos supuestos delitos” con los que fue amenazado, argumentando los represores que algunas publicaciones eran contra los dirigentes de este país y que muchas personas a través de ellas se incentivaron también a hacerlo.

