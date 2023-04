Ciudad de México, México-.”En este Hospital Nacional no hay material de cura, no hay agua, no hay ambulancia, no hay médico que atiendan a tiempo, no hay yeso y creo (que) si siguen demorándose perderé la movilidad de mis dedos. Y se dice que somos una potencia médica”, escribió Hansel Sarmiento en una publicación de Facebook.

Hansel fue víctima esta semana de un intento de robo de su celular del que resultó lesionado. “Casi me quedo sin mano. Esto por cuenta de mi teléfono, pero no me lo quitaron, me batí después de haber estado cortado en el cuello cráneo, hombro, codo y muñeca y dedo pero le quité el machete”, contó días atrás.

El muchacho fue ingresado en el Hospital Nacional por los cortes profundos que sufrió en la mano. Sin embargo las condiciones allí para atenderlo son nulas.

“Soy el chico que asaltaron, necesito ayuda con los medicamentos, porfa, es importante. Puedo perder mis dedos y manos”, dijo Sarmiento quien ha utilizado las redes para actualizar sobre su estado de salud y solicitar ayuda.

Hansel necesita cefalexina, analgésicos y cualquier antiinflamatorio y triple antibiótico, especificó una amiga suya en redes. “El jueves lo vuelven a ingresar en el Hospital Nacional para operarle la mano”, detalló.

Mientras vemos cómo levantan un hotel tras otro y exportan las medicinas que se producen en el país, siguen reportándose falta de insumos médicos básicos en todo el país. Incluso se han denunciado muertes en los hospitales por falta de recursos.

Ante este panorama y la desprotección estatal, las personas acuden a las redes sociales para pedir ayuda, ya sea solicitando medicinas, ayuda con los alimentos, transporte.

En enero, en Artemisa, falleció una adolescente de 15 años que ingresó con dengue hemorrágico. Ella necesitaba vitamina K, Omeprazol inyectable y Fenitoína en ámpulas, medicamentos que no había en el hospital.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.