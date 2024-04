CAMAGÜEY, Cuba -. La madre cubana Giselle Baró pidió ayuda en las redes sociales para conseguir los insumos médicos que necesita su hijo enfermo para ser operado con urgencia en Cuba.

Giselle, de 26 años de edad, tiene tres niños, y uno de ellos, hace un año y cuatro meses está operado de una gastrostomía debido a que padece de una estenosis esofágica, pendiente a operación de esófago y presenta una desnutrición severa

“En estos momentos me encuentro sin hogar donde convivir con ellos. Necesito ayuda para conseguir todos los insumos para la operación del niño ya que en estos momentos no puedo trabajar porque estoy al cuidado del bebé. Le agradezco de antemano con la ayuda que me puedan brindar”, publicó Baró en su perfil de Facebook.

De acuerdo con un especialista en pediatría consultado por CubaNet, que prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias, “el tratamiento ideal para el niño es la reconstrucción de su esófago. En ocasiones se toma parte del colón y se anastomosa para vencer la estenosis (estrechamiento) del esófago; es una cirugía muy complicada y lleva muchos recursos”.

“Los hospitales del país, prácticamente, no cuentan ni con los recursos materiales ni humanos para realizar intervenciones quirúrgicas como estas”, añadió.

Cada día son más los cubanos que acuden a la caridad de las personas ante la incapacidad de las autoridades de la Isla en garantizar una atención médica de calidad.

Recientemente, la madre Karina Madelin Ricardo Vera pidió visibilizar el caso de su niño de tres años, quien padece de artrogriposis múltiple congénita, para poder conseguir una visa humanitaria que permita tratarlo fuera de Cuba.

El pequeño se encuentra postrado también debido a una deformidad en miembros superiores e inferiores con presencia de pies varoequinos, doble incontinencia, retardo del desarrollo psicomotor, epilepsia, así como una traqueostomía.

“Mi hijo tiene una condición delicada de salud y debido a esto estuvo ingresado un año en terapia intensiva desde su nacimiento. Tristemente aquí en Cuba no hay conductas a seguir y no se le pueden realizar cirugías tan necesarias para corregir sus deformidades y pueda caminar, así como de tratamientos innovadores para tratar dichas patologías”, explicó a CubaNet Ricardo Vera.

El sistema de salud en Cuba está en una profunda crisis y no se avizora una mejoría. La escasez, el mal estado de las infraestructuras médicas, el personal en fuga debido a los bajos salarios y las malas condiciones laborales, predomina en un país sumergido en el desespero de su gente.

