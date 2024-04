MIAMI, Florida -. El rapero cubano Eliexer Márquez Duany, conocido por su nombre artístico de El Funky, ha lanzado un challenge en su cuenta de Instagram, pensado especialmente para los raperos que residan en Cuba, y con el objetivo de apoyar la iniciativa de paro nacional, impulsada por el opositor Orlando Gutiérrez-Boronat

El challenge consiste en presentar, al menos, una estrofa para complementar el estribillo de la canción original “Cuba lo que lleva es un parón”, compuesta por el rapero.

Tres premios en metálico serán entregados.

Para conocer más detalles del concurso, CubaNet conversa con el artista exiliado.

¿Cómo surge la idea de la canción?

La idea surge por Orlando [Gutiérrez-Boronat], con su campaña de paro nacional, en el cual estábamos dialogando sobre su campaña y como se están sumando mucha gente en Cuba, y yo le doy la idea de hacerle un tema. Bueno, yo puedo aportar algo para esto, y lo que puedo hacerle es sobre mi arte. Vamos a hacerle una canción al Paro Nacional.

Él me dice: perfecto. Empiezo a trabajar con mi productor, el productor aquí de los Estados Unidos, y el tema salió en tres días. Le enseñé la maqueta, a él le gustó mucho, le hice unos arreglos, le incorporé como voces de gente en Cuba pidiendo paro nacional, y ahí después se complementó y salió el producto final. La gente está súper contenta con la canción, ha tenido buena aceptación, a pesar de ser uno de los temas que la gente, tú sabes, no consume mucho, pero cuando tú oyes una canción es diferente.

Yo pienso que esto es una vía muy importante para llegar a más personas. El arte es súper bueno en este sentido.

¿Y cuando se habla de paro nacional, de qué se está hablando en Cuba?

Esa es una de las cosas que yo no tenía muy claras, lo cual Orlando me explicó, y tiene mucha razón, yo creo que este es el camino.

Cuando hacemos un paro nacional, que nadie vaya a las escuelas, que nadie vaya al trabajo, que colapse el sistema, y que todos, por ejemplo, como digo yo en la canción, “vámonos todos para el malecón”, y se congregue toda esa masa en el malecón, y que nadie trabaje, que nadie haga nada. Ves, es el momento que eso va a colapsar. Y ahí va a existir, por supuesto, el estallido social.

Yo creo que es súper buena idea.

¿Y la canción cómo está llegando a Cuba? ¿Cómo llega a Cuba el mensaje?

La canción está en Cuba ya. De hecho, mucha gente me ha escrito, me ha dicho, hermano, gracias por lo que estás haciendo.

Yo escucho la canción y me entra mucho ánimo, me da coraje. Y por ahí va, tú sabes que en Cuba todo se mueve muy clandestino, la música se mueve por mp3, por flash, y este se la pasó por teléfono, por WhatsApp a otro, y así va caminando la cosa. Por lo menos en el mundo de género rap, la canción está puesta.

Es decir, todos la están oyendo. Y más ahora con el challenge que estamos haciendo con él.

Háblanos del challenge. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Dónde se pueden sumar los cubanos que quieran, dentro y fuera de la isla o en cualquier parte del mundo, a participar en el challenge?

El challenge se me ocurre también porque esto ayuda a que se sumen más personas, más artistas independientes en Cuba, por ejemplo. Y decidimos que la competencia, es decir, vamos a darle un regalo, o van a tener una posición de tres lugares, por supuesto, como un festival, como un concurso, pero que tienen que ser de Cuba. Ya tenemos siete competidores de Cuba, es decir, que se están sumando, ya esto empezó.

Pero para que la gente no se sienta fuera, a los que están fuera de Cuba, también le damos la oportunidad que hagan su challenge y lo subimos. Esto lo estoy haciendo por mi Instagram, @elfunkycuba, pueden buscarlo. Y ahí es donde estoy subiendo todos los videos.

Ahora, esto cierra el 10 de mayo. Dimos un mes para que la gente tenga su tiempo, más la gente en Cuba, tú sabes, la necesidad, el internet. Y nada, yo creo que esto es una forma muy eficaz de que la gente se conecte con el tema, no solamente por la canción, sino el mensaje, que está claro.

“Un parón, Cuba lo que lleva es un parón”: y se repite y se repite, y tú sabes que eso va creando la manía, y tú vas a amanecer diciendo “Cuba lo que lleva es un parón”. Eso es una estrategia.

Vamos a explicarle a los cubanos dentro de la isla, que es un challenge. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden subir el video? ¿Qué es lo que tienen que hacer?

Mira, para la gente en Cuba, tienen que buscar mi perfil, @elfunkycuba. Ahí están todos los requisitos. Al primer lugar, le vamos a dar 300 dólares. Al segundo, le vamos a dar 200. Y al tercero, le vamos a dar 100.

Pero vamos a sacar un cuarto, que vamos a ponerlo como algo especial, una mención especial, es decir, que vamos a escoger cuatro lugares.

Cierra el 10 de mayo, me escriben a un número donde están los requisitos, entren a mi perfil, que ahí están todos los requisitos, y van a ver un número de WhatsApp, ahí es donde ustedes van a escribir para pedir la pista para que puedan hacer su video y enviármelo a ese mismo número.

¿Y en qué consiste el video? ¿Qué tienen que hacer?

Nada, simplemente está la pista con el espacio donde tú puedas interpretar lo que tú quieras, puedes rapear, puedes cantar, puedes hacer una poesía, todo depende de lo que tú quieras hacer. No hay, ¿cómo se llama? No hay límite.

Te montas, te grabas un video por teléfono, no es nada específico con cámara, eso tú pones la pista en un equipo, pones el teléfono a firmar, te grabas tu parte y envíamelo. Así de sencillo. Pon un ejemplo de lo que tienen que enviar. La canción dice, ¿qué tienen que agregar?

El tema es paro nacional, no te puedes ir de ese contexto, esa es la idea, ese es el quid. El rapeo, el cuerpo, el espacio puede ser de 16 compases o más. Si tú quieres, a lo mejor tú me dices, Funky, yo quiero rapear más, yo necesito más espacio.

Tú me lo comunicas, alargamos un poco más la pista, te la volvemos a mandar para que tú te sientas cómodo, y tú me lo mandes a mí hecho. Es decir, te grabas. A ver, tú sabes, la gente en Cuba con pocos recursos que a lo mejor me dicen, Funky, pero yo no tengo estudio, no tengo cómo grabar.

Entonces, no necesitas ir a un estudio, solamente necesitas reproducir la pista desde un teléfono y grabarte con otro. Que eso lo voy a valorar más porque si no tuviste la posibilidad de ir a un estudio, lo estás haciendo con los pocos recursos que tú tienes, me entiendes, a corazón. Y te grabas con tu teléfono y mándame el video.

Lo que a nosotros nos importa es el mensaje que tú vayas a dar y el coraje con el que tú vas a hacer las cosas, porque sabemos que en Cuba son las personas que más…

¿Simplemente no pueden grabarse el video y enviártelo?

Sí, claro, pueden grabar el video y enviármelo. Esa es la lógica. O sea, no tienen necesariamente que crear una pista de audio.

La pista yo te la mando con el espacio, es decir, con el hueco.

Y ahí en ese hueco es donde tú vas a interpretar lo que tú quieres hacer. Te grabas, tienes que reproducir la música para poder grabarte. Reproduces la música, que en este caso es la pista, con el espacio.

Ya cuando grabas tu parte con un teléfono, ese video tú me lo envías a mí.

De hecho, de antemano, ya tenemos más de 30 concursantes ahora mismo y 7 de estos concursantes ya están en competencia. que están en Cuba. De Holguín, de Manzanillo, de Santiago, La Habana, del Vedado, y ahora esta última hora que fue de Villa Clara. Así que está caminando.

¿Puedes hablarnos del cambio que has tenido en tu vida desde que saliste de Cuba?

Sí, claro, ha sido un cambio, en estos dos años, bastante amplio. Por supuesto, estoy ya en un país donde hay libertad, donde hay futuro, donde tú puedes trabajar en función de tus sueños, de tus objetivos. Y el cambio es abismal, totalmente. Apartando de la manera que yo llegué, ¿no? Imagínate, salir de La Habana Vieja y llegar a una alfombra roja, nominado en un Grammy.

Todavía yo estoy soñando, realmente. Esa parte la estoy soñando todavía. Un sueño cumplido, aunque todavía me falta uno de esos sueños por completar, que es tener a mi hermano al lado.

Maykel [Osorbo] y yo soñamos siempre decir, bueno, somos raperos y algún día quisiéramos estar en un lugar donde nos vean millones de personas, que nos conozcan, donde podamos brindarle nuestros temas a la gente. Ese es el sueño que no se ha completado. Es decir, es el mismo sueño, pero no se ha completado.

Pero, nada, le agradezco al Gobierno norteamericano por todo el apoyo, la ayuda, la manera de vivir digna, como ser humano, muy importante. Y en estos dos añitos, por supuesto que he aprendido demasiado. He aprendido y he visto que vengo de la era de los dinosaurios.

Nosotros los cubanos estamos en una isla de dinosaurios, hermano.

¿Tú estuviste un tiempo sin hacer rap? ¿Por qué?

Yo estuve un tiempo sin hacer música porque había nacido mi hijo. El rap es una música que no solamente en Cuba –pero bueno, imagínate en Cuba, tú haciendo rap– es hacer música por amor al arte. Y en ese tiempo, mi papá había hecho una cafetería en mi casa donde vendíamos pizza, café, lo que apareciera. Lo que en el 2013 Maykel me embulla nuevamente a grabar. Y hasta el sol de hoy, bro. Me di cuenta de que era mi camino, que había nacido para eso.

Yo digo, bueno, soy rapero, sí, pero no, es que es tu camino. Y la misma vida te va poniendo el sendero donde tú sabes que tienes que coger por ahí, aunque tú no quieras. Es tu vía, es tu manera de enfrentar la vida en el sentido de tu arte, es tu talento.

Es decir, tu talento. Cada cual nace con un talento, y yo me di cuenta de que ese era el mío, realmente.

¿Tú has tenido la posibilidad de empezar una vida como emigrante nueva, de hacer otras cosas, de buscar otros caminos, sin embargo, sigues apostando por la libertad de Cuba, sigues apostando por el aporte como este de la canción a proyectos como el paro nacional, ¿por qué has decidido continuar ese camino?

Pienso que es un compromiso y que las personas deben ser ¿cómo se dice la palabra? Decir, yo soy negro y tú tienes que morirte de color negro. Tú no puedes decir yo soy negro y mañana decir que eres rosado. Consecuente es la palabra, ¿no? Y más que todo, como te dije anteriormente, esto es parte de un sueño con otra persona, con un hermano mío que hoy por hoy está preso. Yo sería incapaz de no alzar mi voz estando en un país de libertad cuando en Cuba lo hice.

¿Entiendes? Entonces, es mi camino, es mi mochila que cargar, es mi compromiso, y yo creo que, claro, siempre van a haber un Funky radical en contra de la dictadura haciendo música, haciendo arte y haciendo denuncias, más que todo.

A Maykel Osorbo y a Luis Manuel Otero, ¿qué mensaje les podrías dar?

A los hermanos, siempre les pido que tengan fuerza, ánimo y que después de las tinieblas siempre los rayos del sol van a estar ahí y el sol va a salir. La oscuridad no es para siempre, como decía el gran Payá.

¿Qué hubiera sido del Funky si se hubiera quedado en Cuba?

No sé, hermano. Yo creo que no lo estuviera pasando bien porque a pesar de haberme quedado solo, mis hermanos presos, mi papá ha acabado de fallecer… Yo creo que hubiera sido una tortura porque ellos me tenían a mí sitiado y no me dejaban moverme, no me dejaban desplazarme.

Y yo soy una persona que siempre estoy en la calle, ¿sabes? Soy bastante caminante, y yo sé que eso iba a chocar demasiado, si Funky no estuviera aquí, Funky estuviera preso, hermano. Eso sí es real.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.