MÉRIDA, México -. Las dificultades del Banco Central de Cuba para imprimir dinero han llevado a una crisis de liquidez en toda la isla que se manifiesta en cajeros rotos y sin dinero, largas colas para extraer efectivo, y bancos colapasados.

Un reporte de este sábado del canal de televisión alemán Deutsche Welle (DW) describía en La Habana un panorama de imposibilidad de cobrar efectivo en los cajeros.

“Tres días llevo para sacar efectivo, hoy vine aquí y fue que pude sacar dinero”; “No hay dinero, los cajeros rotos, cuando ponen dinero lo ponen muy poquito”, comentaban dos cubanos entrevistados.

El economista Pavel Vidal explicaba al respecto que“toda esta crisis ha disparado la economía informal y sobre todo el mercado informal cambiario que parte importante funciona en efectivo. Entonces tienes un gobierno emitiendo mucho dinero, sin los dólares para poder imprimir los pesos”

“El gobierno también ha querido imprimir billetes de mayor denominación, el billete de mayor denominación son 1000 pesos que en la tasa de cambio del mercado informal son tres dólares”, agregaba.

El economista precisaba que en el último dato que aparece en el Anuario Estadístico, “el 70% de ese dinero [masa monetaria] está en efectivo y solo el 30% en los bancos”.

Una nota de AP este sábado aludía asimismo a un panorama de filas afuera de bancos y cajeros automáticos en la capital cubana durante las últimas semanas.

También, en un reporte del pasado viernes de Martí Noticias, el comunicador independiente Vladimir Turró vaticinaba colas.

“Me imagino que las colas ya no van a ser solamente en la madrugada, probablemente tengas que estar varios días para poder sacar el dinero en efectivo y poder alimentarte”, advirtió el periodista desde La Habana.

En provincias el panorama es igual de desalentador.

Radio Sancti Spíritus reconoció este sábado que los bancos están colapsados “porque hoy tienen menos efectivo que hace ocho meses cuando se arreciaron las medidas”.

En esa provincia, dada la baja disponibilidad de efectivo en circulación, el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) decidió el pasado martes no abastecer los cajeros automáticos de la sucursal cabecera.

Quienes deseen extraer dinero de su tarjeta magnética deben hacer uso del servicio de caja dentro de la propia sucursal y podrán retirar hasta 5.000 pesos, advertían las autoridades.

Sin embargo, el viernes el periodista independiente Adriano Castañeda aseguraba a Martí Noticias que el límite de efectivo había sido mucho más reducido que lo anunciado.

“En el día de hoy el Banco del Boulevard, el más importante de la ciudad, realmente tenía un solo cajero y con límite de 1.500 pesos lo que se podía sacar”, dijo.

Activistas y periodistas independientes reportaban colas en Santa Clara y Holguín este fin de semana.

La activista Teresa Miranda Céspedes, residente en el poblado de Guaro, en Mayarí, provincia de Holguín, describió a Martí Noticias las enormes colas que hacen los retirados para poder cobrar su jubilación.

“El problema es que eso no funciona porque no hay dinero para pagarte toda esa miseria de dinero. Los jubilados se ponen allí a esperar para que le paguen, ni se sabe qué tiempo, y hoy tenían que pagarle y no le pagaron. Eso es sencillamente desastroso”, apuntó.

El pasado jueves, el emprendedor Yoel Espinosa Medrano, aseguraba que en Santa Clara “las personas estaban haciendo cola desde la cinco de la mañana, para cuando el carro trajera el dinero, eso es una locura lo que están viviendo las personas, principalmente los más necesitados”.

