SAN LUIS POTOSÍ, México.- Un buque de guerra estadounidense y varios barcos comerciales fueron atacados este domingo en el Mar Rojo.

La información fue confirmada por el Pentágono. Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo a The Associated Press que el ataque comenzó alrededor de las 10:00 am. en Sanaa, Yemen, y había durado unas cinco horas.

Por su parte, los rebeldes Houthi de Yemen reivindicaron los ataques contra dos buques que, según ellos, estaban vinculados a Israel, pero no reconocieron haber atacado un buque de la Marina estadounidense.

El hecho representa una escalada importante en una serie de agresiones marítimas en Oriente Medio vinculadas a la guerra entre Israel y Hamás.

“Estamos al tanto de los informes sobre ataques contra el USS Carney y buques comerciales en el Mar Rojo y proporcionaremos información a medida que esté disponible”, dijo el Pentágono.

El Carney es un destructor de la clase Arleigh Burke. No está claro qué daños, si los hubo, sufrieron los buques en los ataques.

Se sabe que al menos un buque comercial fue alcanzado este domingo, un barco perteneciente a una compañía británica propiedad de Danny Ungar, hijo del magnate naviero israelí Rami Ungar.

El destructor de la Marina estadounidense se enfrentó previamente al grupo rebelde Houthi el miércoles, cuando abatió un dron lanzado desde Yemen, según Fox News.

Grupo rebelde yemení, aliado de Hamás

“Las fuerzas armadas yemeníes siguen impidiendo que los buques israelíes naveguen por el Mar Rojo (y el Golfo de Adén) hasta que cese la agresión israelí contra nuestros firmes hermanos de la Franja de Gaza“, declaró el portavoz militar houthi, el general de brigada Yahya Sareeron.

“Renuevan su advertencia a todos los barcos israelíes o asociados con israelíes de que se convertirán en un objetivo legítimo si violan lo expuesto en esta declaración”, agregó.

Las tropas estadounidenses en Oriente Medio han sido atacadas al menos 75 veces desde mediados del mes pasado cuando se desató el conflicto entre Israel y el grupo Hamás. El Pentágono no incluye en esta cifra los ataques a buques de guerra estadounidenses en el mar.

Desde el inicio del conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo terrorista Hamás, se han interceptado varios ataques aéreos hutíes en ciudades israelíes.

El grupo rebelde yemení forma parte del “eje de resistencia” respaldado por Irán, y se opone a Israel y Estados Unidos.

