AREQUIPA, Perú – Según el Ministerio de Traba­jo y Seguridad Social (MTSS), citado por el diario oficial Trabajadores, en la Isla se han registrado 3.690 personas deambulantes entre el año 2014 y el 2023.

En contraste, la propia prensa oficial del régimen cubano reconoce que la problemática es aún mayor si se tienen en cuenta los llamados “buzos” de los basureros, así como “los abuelos, madres y bo­rrachos que piden limosnas en las afueras de los negocios, las iglesias y los semáforos”.

Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención Social del MTSS, recordó que existe una política desde el 2014 para el perfeccionamiento de la atención a las personas que deambulan.

Asimismo, indicó que se trata de un acuerdo que actualmente se está modificando a raíz de las deficiencias y la percepción del incremento de los ciudadanos que deambulan en el país.

“Hay que distinguir quiénes son estas personas de otras que pueden estar un tiempo en la calle con una conducta desajustada”, añadió la funcionaria.

Delgado Cáceres explicó que los que deambulan “son quienes no poseen las condiciones para mantenerse en casa y están en la calle” y afirmó que hay un “porciento determinado” entre los deambulantes, que tiene “un trastorno psiquiátrico”. No obstante, tuvo que reconocer el aumento de personas menores de 60 años en esa situación y que el Gobierno no las atiende.

“Generalmente hay un porciento determinado que tiene un trastorno psiquiátrico, mientras que otro porciento elevado son adultos mayores y aumentó el porciento de personas menores de 60 años para las que ya no tenemos alternativas que tuvimos en el 2014, que estábamos hablando de hogares de ancianos, de hospital psiquiátrico cuando la persona tenía un trastorno, de la devolución y la transformación en su familia para que vuelvan a su medio familiar, que es lo ideal y lo que hay que hacer”, señaló la directiva.

De acuerdo con el reporte, existen nueve Centros para la Atención a las personas con Conducta Deambulante en todo la Isla, en los cuales reciben cama, ropa, alimentación, atención por un equipo multidisciplinario y evaluación para el proceso de reinserción familiar. Sin embargo, dichas instituciones no son sitios para estadías largas, aclara Trabajadores.

“Tienen las condiciones, el Gobierno se encarga de dar los insumos necesarios. La alimentación ahí se prioriza, en algunos casos supera a otros lugares. Están bien atendidos. Cuentan con asistencia médica y lo básico para permanecer allí”, sostuvo Delgado Cáceres.

Las declaraciones de la funcionaria sobre las condiciones de estos centros de atención difieren de las frecuentes denuncias sobre la escasez y la mala calidad de los alimentos que reciben los enfermos cubanos en los hospitales. También la falta de medicamentos e insumos médicos ha trascendido incluso en grandes hospitales del país.

El aumento de personas en situación de indigencia en Cuba supone uno de los efectos más visibles de la crisis económica que atraviesa la Isla, marcada además por la rampante inflación, la escasez de combustible y el problema de la vivienda.

