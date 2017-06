Publicidad, clasificados y redes sociales en una app estatal

LA HABANA, Cuba.- El grupo EntuMóvil, equipo de desarrollo de software y aplicaciones para móviles pertenecientes a la empresa estatal Desoft, se prepara para el lanzamiento de un nuevo grupo de servicios y aplicaciones que abarcará, desde un sitio web de publicidad, anuncios clasificados hasta una red social con el mismo principio que Facebook, señaló Cubadebate.

“Anuncios de Cuba”, será el nuevo sitio web que permitirá a los usuarios publicar anuncios online de un negocio, servicio o producto que desee vender. El nuevo sitio pretenderá competir directamente con los ya conocidos y populares Revolico, Porlalivre y Cubísima.

“La competencia es buena porque así mejoran mucho los servicios y se crea variedad y calidad, pero pienso en lo particular que EntuMóvil tendrá que hacer un excelente trabajo para poder competir con el gigante de los clasificados en Cuba, Revolico, ya que este sitio cuenta con muchos años de experiencia y goza de la preferencia entre los cubanos”, comentó para este diario Jorge Salazar, un joven informático que no se mostró muy optimista con el nuevo paquete de aplicaciones.

También forma parte del ecosistema en el que está trabajando EntuMóvil, un nuevo sitio web con el nombre de Publíkte. Esta plataforma brindará la posibilidad a empresas estatales y negocios privados radicados en Cuba, más visibilidad y promoción online a su negocio, a través de la publicidad digital.

“Como todos sabemos la publicidad se cobra caro en todos los países del mundo, leí el artículo publicado en varios medios digitales y en ninguno hablan sobre si tendrá o no algún valor la parte de dar publicidad a los negocios particulares, no sé hasta qué punto permitirán y qué tipo de publicidad se podrá usar en este nuevo sitio cuando este habilitado, nadie ha hablado nada al respecto”, dijo Alejandro Nodarse, dueño de una dulcería particular en Mayabeque.

La nueva red social cubana que lanzará EntuMóvil se nombrará Gente de Cuba y estará asociada directamente con los anteriores sitios mencionados Anuncios de Cuba y Publíkte, por lo que un mismo usuario podrá tener acceso con su cuenta a todos los nuevos servicios de una forma similar a la que usa Google con Gmail, YouTube, Google+, etc.

Según un informe del Consejo de las Américas, Cuba fue el país que más crecimiento tuvo de usuarios en redes sociales. Facebook y Twiter cuentan con gran preferencia entre los cibernautas de la Isla. Para algunos como Yosvani Gutiérrez, será imposible competir con estas redes sociales aunque la diferencia estará marcada con el precio de la conexión.

Desoft y Revolico (Captura de pantalla/Orlando Gonzalez)

Captura de pantalla de la app EntuMóvil (Captura de pantalla/Orlando Gonzalez)

Aplicación EntuMóvil (Captura de pantalla/Orlando Gonzalez)

EntuMóvil, página de descargas (Captura de pantalla/Orlando Gonzalez)









“Si esta nueva red social llamada Gente de Cuba y tiene acceso desde la navegación nacional, puede ser que tenga bastantes usuarios. La diferencia estará marcada por el precio de la navegación nacional que es 10 centavos la hora, mientras que para acceder a Facebook hace falta pagar 1,50 CUC por una hora de Internet. Todos sabemos que ninguna red social puede competir con Facebook, mucho menos una creada aquí en Cuba y recién nacida. La diferencia será que si a esta nueva red social se puede acceder desde el exterior, chatear con amistades y familiares, tendría un costo mucho menor para los cubanos. Hay que esperar que esté disponible para testear y ver qué posibilidades brindará Gente de Cuba y si se podrá acceder y registrarse desde el exterior; si no es así creo que será un completo fracaso”.

La Empresa también se ha dedicado a la divulgación de los servicios de mensajería. Estos son desarrollados por la división Proxyon de la propia Empresa Desoft que trabaja conjuntamente con la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). Algunos de estos servicios son basados en mensajes de texto (SMS) y, además, son utilizables por cualquier persona que disponga de un contrato con Cubacel y que posea un dispositivo móvil.