¿Dónde están los productos lácteos?

No hay yogur, mantequilla, queso crema ni helados en las shopping habaneras

LA HABANA, Cuba.- Al desabastecimiento que exhiben habitualmente las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) de los más disímiles artículos de consumo, se suman por estos días los productos derivados de la industria láctea.

En estas jornadas iniciales del mes de mayo la Plaza de Carlos III, ubicada en el municipio de Centro Habana y considerado uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad, no tenía yogur, mantequilla ni queso crema. Cuando le preguntamos al dependiente de ese establecimiento acerca del motivo de semejante carencia, el hombre se limitó a responder que “a nosotros nos han dicho que está escaseando la leche, que como usted sabe es la materia prima fundamental para los productos lácteos”.

Por supuesto, el déficit de leche podría estar relacionado con la disminución del ganado vacuno debido a las muertes de animales por falta de alimentación. Por ejemplo, de acuerdo con datos suministrados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), solo en la provincia de Pinar del Río el año 2016 cerró con mil 360 cabezas de ganado vacuno menos que el 2015, cuando a su vez se había registrado una disminución de mil 993 con respecto al año anterior.

Idéntica escasez de esos renglones apreciamos en varias tiendas que antes pertenecían a la corporación Habaguanex, de la Oficina del Historiador de la Ciudad, y que ahora, según se rumora, son feudo del poderoso general de brigada Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, padre del nieto-guardaespaldas de Raúl Castro. Y escribimos “según se rumora” porque al preguntarles a varios empleados de esas tiendas que a qué entidad pertenecían ahora, contestaron que “en estos momentos pertenecemos a TRD”.

Pero lo más alarmante sobrevino cuando notamos que no hay un pote de helado en ninguna shopping de La Habana. Tras recorrer varias TRD, Quioscos y Rapiditos que normalmente tenían sus neveras llenas de potes de helado, y ver que estaban vacías, decidimos preguntarle a una empleada. Su respuesta fue la siguiente: “Mire, hace días que no hay helados, pero no habrá por el momento porque la fábrica de los helados Nestlé está rota”.

En verdad, la respuesta no resulta muy convincente, pues Nestlé no es el único tipo de helado que se comercializa en esos establecimientos. Es muy probable que la carencia se relacione también con la escasez de leche para la industria. Y, por supuesto, la obsolescencia tecnológica y otras ineficiencias que arrastra esa rama de la industria alimentaria.

Según datos suministrados también por la ONEI , el año 2014 —último contemplado en las estadísticas de esa entidad oficialista— reportó mermas con respecto a períodos anteriores en las producciones de leche pasteurizada, mantequilla y yogur, mientras que los quesos, helados y la leche evaporada mantenían similares niveles de producción. Únicamente hubo un ligero crecimiento en la producción de leche condensada.

Con respecto a las importaciones, las estadísticas muestran que, al parecer, no son suficientes para compensar las pobres producciones internas. Excepto la leche en polvo, el resto de los productos lácteos decrecieron en el 2014.

Ante tal calamitoso estado de cosas, cualquiera podría pensar que la Ministra de la Industria Alimentaria estaría concentrada en su labor, tratando por todos los medios de enderezar esos entuertos.

Pero no, pues el periódico Granma reportó en su edición del 2 de mayo que la ministra María del Carmen Concepción —Carmita, como acostumbra llamarla Raúl Castro— se dio el lujo de hacer un alto en sus funciones e ir a Camaguey para “admirar” el desfile de los trabajadores de esa provincia con motivo del 1ro de mayo. ¡Le zumba!