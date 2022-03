MIAMI, Estados Unidos. – Activistas cubanos y organizaciones de derechos humanos en el exilio convocaron a manifestaciones contra la cadena hotelera española Meliá este fin de semana en la ciudad estadounidense de Nueva York, y en Roma y Milán, Italia.

La convocatoria forma parte de la campaña impulsada en redes sociales #BoicotMeliá, que denuncia a la empresa por mantener negocios con el régimen de La Habana.

La manifestación en Nueva York será a las 4:00 de la tarde de este sábado 19 de marzo frente a una de las propiedades de Meliá en esa ciudad (sita en el número 132 West de la calle 27). Los presentes también exigirán la liberación de todos los presos políticos cubanos.

Mientras, en Roma y Milán las protestas tendrán lugar a la misma hora (hora local) el domingo 20 de marzo. En el caso de Roma quienes acudan a la manifestación se reunirán ante la Villa Agripina Gran Meliá (Via del Gianicolo No. 3) y en el caso de Milán lo harán frente al Hotel Meliá Milano (vía Masaccio, No. 19).

En febrero de este año el Consejo Europeo-Cubano (Coalición en Europa por la Libertad) y el grupo Cubanos por la Democracia condenaron los negocios de Meliá en Cuba y pidieron al grupo hotelero que pusiera fin a sus negocios con la dictadura castrista.

Ambas organizaciones de la sociedad civil justificaron su solicitud en las violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos del pueblo cubano. “Meliá Hotel International SA (Meliá) lleva más de dos décadas explotando su negocio hotelero en Cuba, y tiene, hoy en día, 40 hoteles. Meliá, en su expansión internacional en el Caribe, ha optado por asociar su marca y su prestigio al descrédito del gobierno cubano, criminal y mafioso”.

Asimismo, las dos organizaciones señalaron que, para mantenerse en la Isla, el grupo hotelero “se ha adherido a las leyes cubanas que establecen que el Partido Comunista de Cuba (PCC) es ‘la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado’, declaran al sistema político comunista como ‘irreversible’ e instan a los ciudadanos a ‘combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada’ contra los cubanos que piensen diferente”.

A la solicitud de las dos ONG, se han unido las acciones fundamentalmente de la comunidad cubana en el exilio para boicotear a las empresas que sostienen a la dictadura castrista. A finales de enero de este año, cubanos residentes en el exilio convocaron a tomar las redes para hacer un boicot a las empresas turísticas que mantienen negocios con la dictadura, así como a compañías del régimen cubano en el exterior o aquellas extranjeras con inversiones en la Isla.

El boicot se trata de una campaña en redes sociales y de protesta cívica, mediante la cual hacen un llamado a no viajar a Cuba mientras exista dictadura, así como a boicotear los productos cubanos de exportación y a denunciar las entidades privadas extranjeras que hacen negocios con el régimen.

La campaña se intensificó al conocerse la noticia de que las empresas hoteleras españolas Iberostar y Meliá podrían haber aportado cerca de 24 millones de euros para la construcción del lujoso Centro Fidel Castro Ruz, en La Habana.

