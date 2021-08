LA HABANA, Cuba. – Este 26 de agosto, Blanca Rosa Gil, una de las más populares boleristas que ha dado Cuba, cumple 84 años. Cuentan los que allá por 1959 y 1960 pudieron presenciar sus habituales presentaciones en el cabaret Alí Bar que la cantante, por entonces una bella joven de 20 y tantos años, iniciaba sus actuaciones bajando lentamente por una corta escalera que se hallaba en el fondo del escenario para caminar hasta el centro de la pista del cabaret, donde interpretaba sus éxitos, entre los que no podía faltar Sombras.

Blanca Rosa Gil nació en Perico, Matanzas, en 1937, pero vino muy pequeña para La Habana. Su carrera artística empezó durante su niñez, cantando en la escuela, junto a sus hermanas Rita y Mercedes.

Contratada a los 17 años en Venezuela, grabó en dicho país la pieza que más la distinguió como estrella del bolero, Sombras.

Regresó a Cuba en 1959, a los 21 años, de la mano del empresario y dueño del canal 2 de la televisión Gaspar Pumarejo, quien la catapultó en el mundo artístico.

En el Alí Bar, propiedad de Alipio García, la bautizaron, por su pequeña estatura, como “la muñequita que canta”.

Su rápida fama la llevó a estar presente también en programas televisivos, entre ellos el relevante “Jueves de Partagás”. Sus canciones, que se difundieron por las vitrolas y la radio, llegaron a los primeros lugares en el rating nacional.

El primer disco que grabó fue Blanca Rosa Gil canta Sombras (LD 1002). En la portada estaba su rostro sobre un fondo verde, y en reverso tenía los títulos de las 12 canciones y un breve recuento de su trayectoria artística. Fue editado por la firma “Modiner”, sello discográfico creado en 1959 que tuvo también intérpretes como Ñico Membiela y Pío Leyva, entre otros de renombre.

El disco contenía, además de la exitosa Sombras, un pasillo colombiano con arreglo de bolero; Besos de Fuego, originalmente un tango llevado también a tiempo de bolero; Estoy decepcionada; Brindar o no brindar / Recuérdame; El milagro; Pecadora, de Agustín Lara; Acerca el oído, de Arsenio Rodríguez; No me vendo; Quiero hablar contigo y Qué sé yo, que se grabó primero en un disco sencillo por la firma Panart, con el acompañamiento de la orquesta de Osvaldo Estivil.

El compositor de Quiero hablar contigo y Qué sé yo fue Carlos Puebla, quien se dedicaría a componer e interpretar, acompañado por Los Tradicionales, canciones de contenido político pro régimen castrista.

Las orquestas que secundaron a Blanca Rosa Gil en su primer LD fueron dirigidas por Severino Ramos, Joaquín Mendivel y Moisés Alfaro, y dieron una sonoridad que combinaba a la perfección con el singular estilo interpretativo de la cantante.

Este primer LP de Blanca Rosa Gil es hoy una joya de coleccionistas en la discografía nacional, tanto por su valor artístico como monetario.

Blanca Rosa Gil dejó impresos en Cuba también tres discos de 45 rpm que incluían éxitos, como Una tarde cualquiera, Pero vete lejos y su reconocida versión en bolero del tango Cristal. Estos números se incluyeron junto a otros en su segundo LP, hecho por la marca Rosy. Pero ese álbum nunca se vendió en Cuba, pues al exiliarse la cantante durante una gira por México, en 1961, se llevó la matriz del disco, que se imprimiría en tierra azteca por la firma Discos Cisne.

Radicada en los Estados Unidos, todavía canta. En su larga vida en el arte, Blanca Rosa Gil cuenta con 19 LD hasta el año 2016. Pero en su patria solo se escucharon las canciones del primer disco. Al exiliarse, sus canciones fueron retiradas de la radio y hoy muy rara vez se escucha Sombras en algún programa con música del ayer.

En el hoy venido a menos cabaret Alí Bar hay un gran anuncio a su entrada donde reza: El rincón del Benny. Obvian el paso por ese sitio de Blanca Rosa Gil, amén de otros destacados cantantes como Orlando Vallejo, Rolando Laserie y Fernando Albuerne.

Aquellos que hoy peinamos canas recordamos con nostalgia y cariño la dulce y melodiosa voz de Blanca Rosa Gil. Le deseamos a “la muñequita que canta” muchos años más

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

