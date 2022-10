MADRID, España.- La ya crítica situación por la enfermedad del dengue en Cuba continuó empeorando durante el mes de octubre; siendo las provincias más afectadas La Habana, Matanzas, Mayabeque, Las Tunas, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud.

Ya en julio de este año, el ministro de salud, José Ángel Portal Miranda, había reconocido que la Isla atravesaba un escenario epidemiológico “complejo”; así como precisó que se había batido el récord de puntos de reproducción del mosquito del dengue de los últimos 15 años.

Durante el mes de octubre la crisis sanitaria por dengue empeoró en Sancti Spíritus debido “a los bajos niveles de saneamiento ambiental y al alto número de fosas en vertimiento y pendientes de evacuación de sus residuales”, de acuerdo a datos oficiales.

La falta de fumigadores y “el incumplimiento de algunos organismos tanto en el apoyo con trabajadores como con medios de transportación”, también contribuyen a que siga proliferando el dengue en el país.

Según explicó a CubaNet Roberto Serrano Delis, doctor en Songo La Maya, provincia Santiago de Cuba, la situación epidemiológica está en su punto más crítico. Inclusive, él mismo confiesa estar “asombrado por la cantidad de personas con dengue grave. Sobre todo, por la severidad de los cuadros clínicos y la rapidez con que está actuando el virus”.

“Si bien es cierto que el dengue es una de las principales causas de muerte en América Latina, casi nunca las manifestaciones graves son tan frecuentes. Inclusive se habla de que más o menos un 80 por ciento de los enfermos presentan síntomas leves y recuperación satisfactoria. Por eso, para mí lo que ocurre ahora en Cuba es extraordinario”, aseguró el galeno.

Durante esta semana las autoridades del país reconocieron que los niños están siendo los más afectados por la actual epidemia del dengue.

“Hemos observado un incremento en los casos de dengue en niños, incluso con casos graves”, dijo la doctora Lissette del Rosario López, Jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Según López, el dengue “no es nuevo en Pediatría” y “los servicios pediátricos tienen experiencia en el manejo de pacientes con dengue; pero alrededor del mes de julio se comenzó a notar que el incremento era sostenido en el número de casos, y la severidad no solo venía dada por la cantidad de pacientes que entraban a las terapias intensivas, sino en cómo ingresaban en los hospitales”.

Hospitales colapsados

El aumento de los casos y la precaria situación del sistema sanitario cubano han llevado durante los últimos meses al colapso de los hospitales.

Varios entrevistados por CubaNet durante este mes aseguraron que han recibido la indicación de pasar la enfermedad en sus casas porque los hospitales están colapsados y no tienen medios para atender a los pacientes.

Una residente en el municipio Songo La Maya explicó a este medio que en el Hospital Clínico Quirúrgico Ambrosio Grillo hay camas en los pasillos, no alcanzan los mosquiteros y lo único que hay es suero”.

“Imagínese el peligro que representa estar enfermo de dengue y no poder estar aislado bajo un mosquitero. Así todo el mundo se va a infectar. Yo me lo tuve que pasar así en Grillo, y por eso le dije a mi familia que no fuera a verme durante esos días, pues tenía miedo de que se contagiaran”, expresó la mujer.

Por otro lado, el periodista independiente Adriano Castañeda dijo a Radio Televisión Martí que “en el Hospital Pediátrico José Martí y en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos, muchas salas de ambas instituciones médicas están completamente abarrotadas de personas con dengue”.

Mientras que Luis Alberto de la Nuez declaró que en Cienfuegos “los hospitales no tienen ya capacidad para el número de casos, cuando hay un ingreso, el paciente tiene que pagar por una cama”.

“El sistema de salud cubano”, agregó, “además de estar colapsado, es corrupto e ineficaz”.

