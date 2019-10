Se incendia sala de hospital materno en Santiago de Cuba

SANTIAGO DE CUBA, Cuba. – Alrededor de las 6:00 a.m. de este sábado ocurrió un incendio de pequeñas proporciones en una de las salas de la Clínica de los Ángeles, ubicada en la Avenida Victoriano de Santiago de Cuba.

El fuego se habría originado por el cortocircuito de un televisor, según cuenta Haydee Hidalgo, acompañante de una de las puérperas. Se trata de la sala H-I, ubicada en el tercer piso y donde se encontraban casi una veintena de mujeres recién paridas con sus bebés. Ente ellas, Zenaida Rams Santana, esposa del preso político Ovidio Martín, coordinador de UNPACU.

“Se está incendiando la sala y nosotras estamos dentro”, fueron las primeras palabras que a gritos pronunció Zenaida vía telefónica. “A la hora de trasladar a las paridas y sus hijos hacia un lugar seguro no se usaron camillas ni sillas de ruedas porque no había. Zenaida fue casi arrastrada y tomada de los brazos por Bárbara, la jefa de Ginecobstetricia para sacarla de allí y daba gritos porque está también operada”, asegura Haydee Hidalgo. Y denunció que esta doctora le arrebató el teléfono para que no reportara lo que estaba sucediendo.

Haydée Hidalgo precisó que los bomberos llegaron 40 minutos después cuando ya el incendio había sido apagado con extintores por un joven camillero y otro señor. Además, añadió que director del hospital Yordan Gómez se personó luego y dijo que la causa había sido porque los cables eléctricos se habían sobrecargado debido a que en ese horario se hace uso mayor de la electricidad.

Hasta la hora en la que se redactó esta nota, al menos 20 puérperas estaban con dolores producto de los bruscos movimientos y al susto que sufrieron, sin medicar y sin ser instaladas en una sala, ya que primero deben hacerle nuevamente un ingreso a cada una.

El interés del personal del hospital por mantener el siniestro fuera del alcance de los medios se debe a que este tipo de incidentes generalmente se ocasionan por el mal estado de las instalaciones eléctricas sin mantenimiento.

Aunque hasta ahora no se reportan quemaduras en las madres y sus bebés, sí estaban tosiendo porque aspiraron humo. Al respecto la doctora Nelva Ortega Tamayo nos precisó que la inhalación de humo para recién nacidos puede traer serias consecuencias para su sistema respiratorio. Aún no se conocen la magnitud de los daños materiales.