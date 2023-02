LA HABANA, Cuba. – La activista cubana Mileidys Rodríguez Mas, delegada del Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR), denunció en entrevista con CubaNet que la Seguridad del Estado mantiene una ola represiva contra ella y su familia.

“Ayer 6 [de febrero] sobre las 9:00 de la mañana, fui arrestada por el supuesto agente [de la Seguridad del Estado] Robert y un policía, supuestamente por el delito de delinquir. Dice él que yo estaba incitando al pueblo a salir a través de mis publicaciones [en redes sociales]”, dijo la activista a este medio.

“Fui llevada para la Sexta Unidad de la Policía de Marianao y luego para la del Capri, en Arroyo Naranjo. Allí me amenazaron con que me iban a desaparecer, y que a mi hijo [encerrado en la prisión Jóvenes de Occidente] lo iban a desaparecer para otra provincia”, denunció Rodríguez Mas.

Además, la entrevistada añadió que luego de las amenazas hechas durante el interrogatorio el agente de la Seguridad del Estado le propuso “trabajar para ellos” como informante y que, a cambio, ella y su familia obtendrían “beneficios” del régimen de la Isla, una propuesta que la activista rechazó rotundamente, según dijo.

“El fin de mi detención era reclutarme para trabajar para ellos; me dieron un papelito para que yo firmara y me dijeron que así de la nada iban a soltar a mi hijo, que por la noche estaría en casa. Yo les dije que no voy a trabajar ni para ellos ni para nadie”, precisó.

El arresto duró alrededor de ocho horas. Antes de ser liberada, las autoridades le impusieron a Rodríguez Mas una multa de 7000 pesos por la figura de “instigación a delinquir” y otra de 150 pesos por desorden público.

Sin embargo, el talón de la multa de 7000 pesos no cuenta con los parámetros que establece la ley, pues no presenta fecha del día en que fue impuesta y, además, no cuenta con la firma del oficial actuante, según pudo corroborar CubaNet.

Rodríguez Más agregó que los oficiales entraron en sus cuentas de redes sociales sin su autorización y que enviaron algunos mensajes a José Díaz Silva, líder del MONR, actualmente exiliado.

“Le escribieron a Díaz Silva y de forma amenazante le dijeron que yo de allí no iba a salir y que mi situación era grave”, apuntó.

El 17 de febrero de 2022 Rodríguez Mas y su esposo, José David Hernández Ferrer, ambos miembros del MONR, fueron arrestados durante un operativo de la Seguridad del Estado desplegado en su hogar, sito en el municipio Arroyo Naranjo. En esa ocasión estuvieron detenidos durante dos meses bajo investigación policial.

El 11 de noviembre de 2022 el hijo de la pareja opositora, Kendry Lastra Rodríguez, fue arrestado y enviado a la prisión Jóvenes de Occidente, en el Guatao, donde espera para ser llevado a juicio.