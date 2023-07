MADRID, España.- Los cubanos vuelven a hacer historia en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés): por primera vez tres peloteros nacidos en Cuba participarán en el Derby de Jonrones. Ellos son Luis Robert Jr. (Medias Blancas), Randy Arozarena (Tampa Bay Rays) y Adolis García (Texas Rangers).

Según recordó el periodista deportivo Francys Romero, la mayor cantidad de participación de cubanos en este torneo, iniciado en 1985, fue en el 2014, cuando compitieron Yoenis Céspedes y Yasiel Puig.

Tres jugadores nacidos en Cuba participarán por primera vez en un mismo HR Derby desde la fundación de este evento en 1985. Randy Arozarena, Luis Robert Jr. y Adolis García. La mayor cantidad de participaciones previas databa de 2014 (2, Yoenis Céspedes y Yasiel Puig). pic.twitter.com/MddjvRmTlG — Francys Romero (@francysromeroFR) July 5, 2023

Los ocho bateadores que participarán en el Derby de Jonrones 2023 fueron confirmados este miércoles. Los enfrentamientos serán: Luis Robert Jr. (Medias Blancas) vs. Adley Rutschman (Orioles de Baltimore); Pete Alonso (Mets) vs. Julio Rodríguez (Marineros); Mookie Betts (Dodgers) vs. Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos); y Adolis García (Rangers) vs. Randy Arozarena (Rays).

“El orden del Derby de Jonrones se determinó por el total de jonrones de cada jugador en la temporada hasta el 4 de julio. Para los concursantes con el mismo número de vuelacercas, el criterio de desempate fue el mayor número de bambinazos conectados desde el 15 de junio, lo que le da a Robert el número 1 por delante de Alonso”, precisó la MLB.

Robert Jr., que en junio pasado conectó once vuelacercas, desde sus redes sociales dijo estar listo para el Derby: “¡La Pantera está lista para el Home Run Derby! #homerunderby2023”, aseguró desde Instagram.

El jardinero naturalizado mexicano, Randy Arozarena, con 16 jonrones esta temporada, es sólo el tercer jugador de los Rays que participa en un Derby. Mientras que Adolis García lidera a los Rangers con 21 jonrones.

El Derby de Jonrones tendrá lugar en el T-Mobile Park de Seattle a las 8:00 de la noche del próximo 10 de julio, un día antes del Juego de las Estrellas, lo que también será una jornada histórica, pues por primera vez un total de ocho jugadores nacidos en Cuba participarán.