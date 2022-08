LA HABANA, Cuba. — Desde el centro penitenciario de máximo rigor Kilo 5 ½, ubicado en la Carretera Central, en la provincia Pinar del Río, reclusos denuncian la aparición de varios casos de dengue en los últimos días.

Las fuentes, bajo condición de anonimato para evitar represalias, aseguran que no son pocos los internos que se quejan de síntomas como fiebre, dolor detrás de los ojos y en las articulaciones y decaimiento. No obstante, señalan, muchos de los afectados prefieren no ir a la consulta médica pues opinan que no tiene sentido, ya que, de todos modos, en la prisión no hay medicinas y no les dan tratamiento.

Los prisioneros revelan que los charcos de agua estancada permanecen en los alrededores de la prisión sin que las autoridades penitenciarias ni ninguna otra instancia con poder de decisión los sequen, no se reparan los salideros o baches que los originan, no se fumiga ni se toma ninguna otra medida para eliminar los criaderos de mosquitos ni sanear otros focos de infección. Del mismo modo, aseguran que las autoridades penitenciarias ni siquiera reconocen la existencia de casos de dengue en el penal.

Por lo anterior, están convencidos de que el riesgo se incrementa, incluso prevén que los casos irán en aumento, pues no todos los presos tienen mosquiteros, por lo que están constantemente expuestos al contagio.

Kilo 5 ½ sería la tercera prisión cubana (precedida por El Pitirre y el Combinado del Este) desde donde hayamos recibido reportes de casos de dengue en el mes de julio.

El pasado jueves las autoridades cubanas informaron que durante la tercera semana de julio se reportaron 4 776 casos de dengue en todo el país, cifra superior a la registrada en la Isla durante el primer trimestre del año en curso.

Cifras del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) indican que el 66,1 por ciento de la focalidad se concentra en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Matanzas y Pinar del Río.

