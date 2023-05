MIAMI, Estados Unidos. – El preso político Maikel Puig Bergolla confirmó este jueves, en una llamada telefónica desde la prisión de Agüica, en Matanzas, que se encontraba en huelga hambre, al igual que al menos otros 12 presos políticos que exigen al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, interesarse por el tema de los derechos humanos durante su visita a la Isla.

En la llamada telefónica dirigida a su esposa, Saily Núñez, Puig Bergolla también indica que, en la noche de este miércoles, las autoridades carcelarias trasladaron a paradero desconocido a los presos políticos Roberto Pérez Fonseca, Juan Enrique Pérez y Aníbal Yaciel Palau.

“Aquí no me dejan llamar por teléfono; la reeducadora me dijo a mí que no se podía llamar por teléfono. Ahora yo estoy hablando por teléfono y ella está al lado mío. (…) Yo lo que te dije ayer [miércoles] todo fue mentira, todo es un engaño, aquí no dejan llamar, aquí están metiendo presión, aquí están haciendo todo eso. Aquí la Policía está haciendo lo que le sale de la p…”, dijo Puig Bergolla a su esposa.

El preso político, condenado a 12 años de cárcel por su participación en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 (11J), se refiere a otra llamada realizada este miércoles a su esposa en la que negó que se encontrara en huelga de hambre.

En el audio, que han difundido numerosos activistas y organizaciones, también pide a Núñez que denuncie su situación. “Tienes que hacer denuncias, haz bastantes denuncias. Yo a partir de hoy no te voy a llamar más”, asegura.

En otro momento, dirigiéndose a la reeducadora que lo vigila, dice: “No me quites el teléfono. Yo tengo que hablar lo que es (…). A mí tú no tienes que hacerme ninguna pregunta”.

“Aquí la reeducadora está con la presión arriba de la gente”, le indica a su esposa. “Esta gente está acabando aquí. Lo que yo te dije ayer fue mentira porque estaba esta gente aquí delante. Yo a partir de hoy no voy a llamar más y después plantado”, sentenció.

Este miércoles trascendió que al menos 13 presos políticos cubanos se habían declarado en huelga de hambre, a menos de 24 horas del inicio de la visita a la Isla de Josep Borrell.

“En estos momentos hay al menos 13 presos políticos plantados en las cárceles cubanas. Desde sus cuerpos como casi único recurso, estos hombres valientes insisten en seguir siendo protagonistas en la lucha por la libertad suya y de todos”, denunció este miércoles la activista y curadora de arte Anamely Ramos.

De acuerdo con la organización Cuba de Luto y numerosos activistas, además de Puig Bergolla, se encuentran en huelga de hambre Yosvany Rosell García en Holguín; José Rodríguez Herrada en Villa Clara; y Roberto Pérez Fonseca, Aníbal Yaciel Palau Jacinto, Juan Enrique Pérez Sánchez, Manuel Velázquez Licea, Lidier Ramón Hernández Urbita, Nilo Abrante Santiago, Yasiel Martínez Carrasco, Carlos Ernesto Díaz González (Ktivo Disidente), Abel Lázaro Machado Conde y William Valera Suárez, en Mayabeque.