MADRID, España.- La UEFA anunció este jueves los tres finalistas que compiten por el premio al Jugador del Año, correspondiente a la temporada 2022/2023. Ellos son el noruego Erling Haaland, el belga Kevin De Bruyne —ambos campeones de la UEFA Champions League, de la Premier League y de la FA Cup con el Manchester City— y el argentino Lionel Messi (Club Paris Saint-Germain, ahora Inter de Miami), campeón de la Copa de Fútbol con Argentina.

Para esta selección el grupo técnico de estudio de la UEFA determinó una lista inicial de jugadores a partir de su rendimiento durante la temporada 2022/2023 tanto a nivel de club como de selección.

🥇 NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23 ✨

🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇳🇴 Erling Haaland

🇦🇷 Lionel Messi

All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August.

— UEFA (@UEFA) August 17, 2023