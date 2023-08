MADRID, España.- Lionel Messi marcó este martes 15 de agosto el gol más largo de su carrera en el partido semifinal de la Leagues Cup 2023. Con un disparo desde 32.1 metros al 19′ del choque frente al Philadelphia Union, el rosarino puso el juego 0-2 para el Inter de Miami, que con un arrollador resultado de 1-4 llega a la gran final del certamen.

En una jugada de contragolpe el astro del fútbol decidió no avanzar con el balón tras el último pase, sino que se aventuró a disparar con éxito a la portería del jamaiquino Andre Blake.

El marcador lo abrió el venezolano Josef Martínez apenas en el 3′. También marcaron por los visitantes el español Jordi Alba (min 45+3) y el estadounidense David Ruíz (min 84).

Mientras que por el Philadelphia anotó el estadounidense de origen colombiano Alejandro Bedoya, uno de los hombres más representativos de la Major League Soccer (MLS).

Desde su debut con el Inter de Miami, el 21 de julio pasado, Messi ha anotado en los seis partidos para un total de nueve goles.

La gran final de la Leagues Cup 2023 se disputará este sábado 19 de agosto en el Geodis Park, de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, a las 7:00 de la tarde, hora local. El encuentro será transmitido en vivo por la app en streaming Apple TV, plataforma que adquirió esta temporada los derechos para retransmitir en exclusiva la Major League Soccer a nivel mundial con un contrato por diez años valorado en 2.500 millones de dólares.

Los hombres del Tata Martino se enfrentarán a Nashville, que venció 0-2 a Rayados de Monterrey de México en semifinales este martes.

