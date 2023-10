SAN LUIS POTOSÍ, México.- La ex morena del Caribe Regla Torres, que tantas victorias acumuló con su equipo de voleibol, arremetió contra las autoridades del deporte cubano.

En una estremecedora declaración, la cubana rompió el silencio sobre su ausencia de la delegación cubana a los Juegos Panamericanos en Chile y denunció los malos tratos y problemas dentro de la Federación Cubana de Voleibol.

“Lloro en silencio por tanta incomprensión y también por tanto descaro, porque se ha escogido la manera más fácil, (ellas no quieren apoyar) y no tratar de hablarles con el corazón en la mano, eso no ha existido por parte de nadie nunca”, escribió en su texto.

En su pronunciamiento alega que no viajó a los Juegos Panamericanos en Chile tras decidir renunciar a dirigir el equipo nacional, luego de los recientes torneos en República Dominicana y Canadá.

En una publicación que alude a los problemas medulares de las instituciones deportivas, expresó: “Por mucho tiempo he visto cómo agoniza el voley femenino desde adentro. Equivocaciones, malas decisiones, capricho, orgullo, mediocridades, incapacidad, falta de compromiso, la falta de disciplina que conlleva a malos resultados, la infladera, la mentira, los satélites, los especialistas que llegaron a acabar con la escuela cubana de voleibol.”

También expuso su enojo por ser una espectadora pasiva mientras “personas que no tuvieron nada que ver con nuestra historia, que es muy grande, más grande que nosotras mismas, la arrollan, le pasan por arriba a lo que un día fue, sin misericordia”.

El deporte se halla en estado decadente y nadie piensa en una forma seria de salvarlo, según anotó.

En una recapitulación de los años de sacrificio y trabajo junto a su equipo, Torres concluyó que se niega a ser ahora “la entrenadora está ahí para imponer un poco de disciplina, hasta donde se le permita”, mientras “otros por detrás pasan la mano e intentan quitarte la fuerza moral para ser los buenos de la película”.

“Me niego a que mi nombre ganado a pulso se siga arrastrando por la mierda sin tener voz ni voto prácticamente”, dijo de forma contundente.

El cansancio al que la ha llevado tanto maltrato la hicieron claudicar. Entre tanto, observa cómo el deporte cubano se sigue hundiendo.

Regla Torres fue la primera cubana en ser exaltada al Salón de la Fama en 2001. Le siguieron Mireya Luis (2004), Magaly Carvajal (2011), Mirka Francia (2019), Taismary Agüero (2021) y Yumilka Ruiz.

Con las “morenas del Caribe” ganó tres medallas de oro olímpicas consecutivas, y en el año 2001 fue elegida la mejor jugadora del siglo XX otorgada por la FIVB.

