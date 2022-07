MIAMI, Estados Unidos.- La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó este miércoles más apagones en Cuba, los cuales podrían durar hasta las 3:00 de la mañana.

Según la información, publicada en la página de Facebook de la empresa estatal, durante el horario pico de este miércoles se pronostica un déficit del 11% en la generación de energía.

La jornada de apagones, que no ha cesado desde que inició el verano en la isla, continúa por los problemas en las centrales termoeléctricas del país.

La UNE adelantó que los mayores apagones tendrán lugar durante el día y las afectaciones alcanzarán hasta los 600 MW.

Por el momento permanecen fuera de servicio por averías tres unidades de la central termoeléctrica “Máximo Gómez”, la “Otto Parellada”, dos de la “Diez de Octubre”, y una de la “Lidio Ramón Pérez”.

Asimismo, se encuentra en mantenimiento el bloque 5 de la “Máximo Gómez”.

De acuerdo a la Unión Eléctrica de Cuba, en el horario pico estiman que se sincronice al Sistema Energético Nacional dos bloques de la “Diez de Octubre” y se complete la unidad 1 de la “Ernesto Guevara”, con un aporte total de 225 MW entre las dos termoeléctricas.

Los cubanos, por su parte, vuelcan en redes sociales su frustración por los continuos apagones.

“Todas las noches la misma tortura, ya que de por sí es lo peor no dormir por el calor imaginen cuando se está enfermo. Aflojen con Santa Marta, apaguen los bloques de reserva y dennos un respiro. Ya no podemos más, acaben de rifar, vender o abandonar la isla y déjennos a nuestra suerte, si total, no resuelven nada que sea para el bien del pueblo”, dijo un usuario.

“¿Hasta cuándo será esto? Llevamos meses así, todos los días, ya no puedo más y para colmo el recibo de la corriente me llegó el doble de todos los meses y fui a reclamar y me dijeron que es que el frío gasta el doble cuando quitan la corriente”, criticó otra persona.

“Hasta cuándo será este martirio, ¿acaso la dirección del país estará haciendo algo más que esperar que se arreglen las termoeléctricas con saliva, o acaso piensan que por arte de magia aparecerán unas nuevas, sin gastar ni un centavo de los que destinan para los hoteles?”, escribió otro cubano en la red social sobre los apagones.

