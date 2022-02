MADRID, España.- Entre las figuras del béisbol cubano de la primera década del siglo XX se encuentra el lanzador zurdo Luis Eleuterio Tiant Bravo (1906-1976).

Conocido como Luis Tiant, Sr., jugó en la Liga Cubana de Béisbol Profesional, la LIDOM, en México y las Ligas Negras en Estados Unidos.

En las Ligas Negras compitió por los Medias Rojas de La Habana, New York Cubans y los Cuban Stars West.

Entre sus méritos en las Ligas Negras, donde fue seleccionado al juego de estrellas en dos ocasiones, hay que mencionar el año 1947, cuando terminó en partidos oficiales con 10 juegos ganados y ninguno perdido.

Además, contribuyó a que los New York Cubans ganaran su único campeonato mundial de estas ligas.

Luis Tiant, Sr. compitió también en México y República Dominicana.

En 1975, a sus 70 años, viajó a Estados Unidos junto a su esposa para ver jugar a su hijo, Luis Tiant, otro grande del béisbol.

Allí permaneció hasta su muerte, al año siguiente.

El Tiante

Nacido el 23 de noviembre de 1940 en el municipio de Marianao, Cuba, Luis Clemente Tiant Vega continuaría con éxito los pasos de su padre. También como lanzador, se convirtió en uno de los peloteros más reconocidos de la década del ´70. Durante su carrera deportiva acumuló 229 victorias y 172 derrotas, con un promedio de carreras limpias (ERA) de 3.30 en 19 temporadas en las Grandes Ligas. Sus 2,416 ponches solo fueron superados, en América Latina, por Pedro Martínez.

En 1961, con 17 años, salió de La Habana para jugar en la Liga Mexicana. A poco tiempo de estar en México, se casó, y pensaba regresar a Cuba para su luna de miel. Dos semanas antes le llegó una carta de su padre diciéndole que no regresara, que se acababa la pelota profesional en la Isla. Continuó en las Menores con mucho éxito.

Grandes Ligas

A sus 24 años, en 1964, con récord de 15 partidos ganados y uno perdido en las Menores, fue llamado para jugar en las Grandes Ligas de Estados Unidos con los Indios de Cleveland.

Debutó contra los Yankees de Nueva York y en el primer inning los retiró de uno, dos y tres.

Tras seis años con Cleveland, pasó a los Mellizos de Minnesota, pero solo estuvo una temporada debido a una lesión en el hombro.

En 1971 pasaría a jugar con los Medias Rojas de Boston, donde estuvo 8 de sus más exitosos años. En 1972 se impuso en la liga con una efectividad de 1.91. En 1973 ganó 20 juegos y 22 en 1974.

Al año siguiente, derrotó en playoffs al equipo Oakland Athletics, que había sido campeón mundial en tres ocasiones.

En 1978, cuatro años antes de retirarse, firmó como agente libre con los Yankees, donde estuvo dos temporadas.

Luego jugaría una temporada con los Piratas de Pittsburgh y otra con los Angelinos de California.

Durante su carrera, el Tiante, que así lo llamaban, también participó en la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela, entre 1863 y 1982, donde logró un juego sin que le conectaran hits en 1971.

Tras retirarse, trabajó como entrenador de pitcheo en las ligas menores en el sistema agrícola de los Dodgers de Los Ángeles y en el sistema agrícola de los Medias Blancas de Chicago en Durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1996. Además, se desempeñó como instructor de asignación especial para Boston.

Luis Tiant fue el líder de la Liga Americana en ponches por nueve entradas lanzadas en 1967 y el líder de la Liga Americana en blanqueadas en 1966, 1968 y 1974; así como el líder en efectividad de la Liga Americana en 1968 y 1972.

Durante tres temporadas fue elegido All-Star.

Se encuentra en el Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston, el Salón de la Fama del Museo del Béisbol de la Herencia Hispana, el Museo y Salón de la Fama del Béisbol de Venezuela y el Santuario de los Eternos del Relicario del Béisbol en 2012.

Sin embargo, a pesar de haber estado nominado en varias ocasiones, no ha llegado al Salón de la Fama de Nueva York, lo cual ha sido reclamado por muchos seguidores del béisbol.

Luis Tiant fue admirado además por su peculiar manera de pitchear: Con la pelota en la mano daba la espalda al bateador y entonces lanzaba.

Según él mismo ha explicado, se le ocurrió en 1972 en Boston, en un partido contra Cleveland. Tenía al bateador en dos strikes sin bolas; miró al center field, y tiró por el lado.

“El bateador ni se quedó en el home, se salió y fue strike”, cuenta Tiant. Desde ese momento empezó a perfeccionar este lanzamiento.

Visita a La Habana

Después de 46 años viajó a La Habana para visitar a tías y primos.

La posibilidad surgió a partir de la idea de dos productores de Hollywood de documentar su regreso al país.

“Lo peor, para mí, del viaje, fue la aproximación a Cuba en el avión. Yo estaba pensando, ‘¿Qué va a pasar?’. Yo no sé si me van a dejar entrar o me van a decir que no puedo entrar. Eso fue bastante… bah, me puse… mucha tensión, muy nervioso. Yo tenía miedo de tener una represión política conmigo como la han tenido con muchos. Uno no sabe hasta que llega allí qué es lo que va a pasar”, cuenta Tiant en el documental El Hijo Perdido de La Habana.

En el 2016, repitió su viaje a la Isla, y lanzó la primera bola en el Estadio Latinoamericano para el partido amistoso entre los Rays de Tampa y los nacionales, donde se encontraba el expresidente Barack Obama.

