MADRID, España.- Un grupo de siete balseros cubanos llegó a los Estados Unidos en la madrugada de este martes luego de permanecer casi dos semanas en el mar.

Según informó a través de la red social Twitter el jefe en Miami de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Walter N. Slosar, los migrantes arribaron al país por Cayo Largo, Florida, en una embarcación rústica.

Slosar señaló además que recibieron atención de la agencia de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) local.

Los cubanos fueron puestos bajo custodia para el correspondiente proceso migratorio, que generalmente concluye en deportación.

Earlier today, 7 Cuban migrants were taken into U.S. Border Patrol custody after making landfall in Key Largo, Florida on a rustic vessel. The group reported that they spent nearly two weeks at sea. Local EMS assisted with medical screening.#florida #cuba #borderpatrol pic.twitter.com/csl6Aw0Vr3

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) August 22, 2022