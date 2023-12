MIAMI, Estados Unidos. – El cubano Pedro “Cheque” Miyares Vega, que saltó a las noticias en junio pasado por tatuarse el rostro del gobernante Miguel Díaz-Canel y el logotipo del Partido Comunista de Cuba (PCC) en su pecho, ahora arremetió contra el dirigente y el régimen de la Isla en un video que circula en redes sociales.

“¿Recuerdan al cubano que se tatuó la cara de Díaz-Canel en el pecho?”, preguntó en la red social X el activista Magdiel Jorge Castro. “Pues ayer no aguantó más y arremetió contra el régimen enseñando su refrigerador vacío”, agregó el usuario, que también compartió una copia del video de marras.

En el clip, Miyares Vega se queja de su situación. “Esta es mi casa. Aquí no hay nada”, dice, mostrando su congelador vacío. “Mi chamaco está volado en fiebre. No me quieren dar trabajo porque tengo a Díaz-Canel en el pecho”, añade enseguida.

Dirigiéndose al gobernante cubano, exclama: “Yo te defiendo a ti y veo que nadie me está apoyando. Es pa la p… todo el mundo pa’llá. No creo en nadie. Métanme preso que es lo único que saben hacer ustedes. (…) Nuestro líder de la Revolución Fidel Castro Ruz dijo vamos a convertir (…) las prisiones en escuelas. Están metiendo preso al país”.

Más adelante, pide a los dirigentes de la Isla que “no inventen más”. “P…, no inventen más, no inventen más, que tienen al país pasando hambre. Estamos pasando trabajo, no resolvemos ni p…, todo es problemas. P…, no puede ser normal. Todo es el bloqueo, el bloqueo; el bloqueo es aquí, que todos ustedes están gordos con coj… y tienen una pila de carros y tienen casa ya. Qué p… de democracia, ustedes lo que están es inventando”, termina Miyares Vega.

Recuerdan al cubano que se tatuó la cara de Díaz Canel en el pecho? Pues ayer no aguantó más y arremetió contra el régimen enseñando su refrigerador vacío… ya borró la publicación de su perfil.#Cuba Video. Edmundo D. pic.twitter.com/jTsivD83yk — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) December 8, 2023

El miércoles 6 de junio, fecha en que se celebró el 62 aniversario del Ministerio del Interior (MININT), Miyares Vega publicó en Facebook las fotos de sus polémicos tatuajes, así como un texto con los motivos para inscribirse en la piel su apoyo al régimen de la Isla.

“Soy Pedro Miyares Vega. Hoy 6 de junio, día del Aniversario 62 del MININT, al cual felicito, le expresaré el por qué me tatué a mi presidente Díaz-Canel en mi pecho con el logotipo del PCC”, inicia su publicación.

En su relato, Miyares destacó su apoyo incondicional al régimen comunista, justificando su decisión de tatuarse como un acto de gratitud hacia el gobernante Díaz-Canel y el PCC por cambiar su vida.

Miyares Vega confesó que durante su juventud sufrió una enfermedad nerviosa, tratada gracias al sistema de salud cubano, y que luego se desvió por “malos pasos”, cometiendo “muchos errores”. En su relato, atribuyó la recuperación de su vida a la Revolución Cubana y a su apoyo incondicional a Díaz-Canel.

“Entendí que yo tenía un gran poder de necesidad de estar en esta batalla de idea[s] y resulta que toda mi amarga experiencia vivida me daba la oportunidad de descifrar al enemigo oculto y su trabajo de manipulación”, afirmó Miyares Vega en su post. Se refería a su participación en las redes sociales y su activismo contra aquellos que critican o se oponen al régimen cubano.

La publicación de marras fue recibida con escepticismo y burla por usuarios de redes sociales, quienes criticaron la “adoración ciega” al Gobierno cubano y a uno de sus líderes.

Muchos internautas achacaron su actitud y sus acciones al presunto padecimiento de algún trastorno mental. “Con la parte de [la enfermedad de] los nervios ahora todo tiene sentido”, escribió Dónde-Está Esther. “Se nota que este punto anda mal de los nervios, con razón habla así y tiene ese intento de tattoo”, dijo Carlos Prieto.

No era la primera vez que el hombre expresaba su apoyo al régimen de la Isla. En octubre de 2022 pidió “medidas drásticas” contra los cubanos que protestaron en La Habana por la acumulación de basura en sus áreas de residencia.

“Tenemos que tomar medidas drásticas con el pueblo ―dijo Miyares Vega en una directa de Facebook―. ¿Qué es eso de estar quemando gomas en las calles? Hubieron [sic] personas en 100 y 51 que agredieron a revolucionarios. Eso es una falta de respeto”.

“A partir de ahora el que no sea revolucionario vamos a tomar medidas con ellos. Las calles son de los revolucionarios, el que sea contrarrevolucionario que se vaya. No los queremos. Aquí manda un Partido Comunista de Cuba y lo respetaremos”, terminó esa vez desde su perfil Cederista ejemplar.

