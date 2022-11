MADRID, España.- La compañía aérea estadounidense United Airlines retomó sus vuelos a La Habana desde los aeropuertos internacionales de Houston, en Texas, y Newark, en New Jersey.

Según informó desde sus redes sociales la empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (ECASA), el vuelo inaugural Houston-La Habana fue en la mañana de este 14 de noviembre (a las 10.15) y el de Newark en la tarde (a las 2:30).

🇨🇺Houston – Havana @united is back! Team @iah was so happy to welcome our customers this morning! Thankful is the word of the day ❤️ #beingunited @philgriffith63 @DJBardlette @AubreyAtUnited @barbara183869 @stephanieLai16 pic.twitter.com/2KZ3ml5vTn

— Jeremy Garza (@jeremypg) November 15, 2022