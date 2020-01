Amenazan con desalojar a más de un centenar de familias en el Cerro

LA HABANA, Cuba.- Más de un centenar de familias cubanas, asentadas en un terreno ocioso, cercano a la heladería “La Word”, en el municipio Cerro, temen ser desalojadas por las autoridades, que amenazan con demoler sus viviendas y deportarlos a sus provincias de origen.

“El gobierno del Cerro nos ha puesto contra la pared, porque quieren desalojarnos de aquí, nos amenazan con demolernos nuestras casitas y enviarnos a nuestras provincias, casas que fueron construidas con esfuerzo propio, en un terreno en el que lo único que había eran mosquitos y caracol gigante africano, pero nosotros acabamos con todo eso”, aseguró Roberto Estrada Álvarez, uno de los residentes del asentamiento.

Según explicó a CubaNet, el lugar antes era un monte plagado de escombros y basura que ellos limpiaron, y convirtieron en una comunidad.

“Nosotros llegamos cuando habló el presidente, que dijo que se podía, y de manera organizada vinimos y limpiamos todo el terreno. Nuestra primera batalla fue contra el caracol gigante africano, esto estaba lleno de eso, y de gomas de carro viejas, repletas de focos de mosquitos, con los que acabamos también. Hicimos calles y convertimos esto en lo que es ahora, una comunidad para el pueblo”.

“Nosotros estamos aquí por problemas de vivienda, por necesidad, eso no es un secreto para nadie. Mi hija ahora cumple quince años y yo no tengo dinero para hacerle ningún regalo, mi regalo es este ranchito, y hacerle un motivito —fiesta de cumpleaños— con los amiguitos, pero si nos desalojan para dónde vamos a ir si nosotros no tenemos casa”, lamentó Roberto.

Daniellis López Cordobés, en tanto, destaca que las autoridades hace poco menos de tres meses intentaron desalojarlos en una ocasión, pero gracias a que todos los residentes se unieron y protestaron, impidieron el desalojo.

“Estuve varios días a base de calmantes para los nervios, me puse muy mal esos días, estaba tensa, casi no dormía, y el niño a cada rato me preguntaba que si su casita no se la iban a tumbar. Estábamos muy mal, todo el mundo estaba nervioso de pensar que nos quedaríamos sin hogar”, apuntó López Cordobés.

La mayoría de las familias cubanas residentes en este asentamiento proceden de las provincias orientales del país, y en su totalidad carecen de una vivienda donde residir en caso de ser desalojados.

Entretanto, Yudel Masan Ferrer, impedido físico, exhorta a las autoridades a que se compadezcan de su situación, y les pide que cesen de amenazarlos y atacarlos, aludiendo a que ellos, a pesar de ser de las provincias más orientales del país, también son cubanos.

“Nosotros somos orientales que estamos aquí en La Habana, pero seguimos siendo cubanos. Estamos aquí por un propósito, el de tener nuestras viviendas legales, y lo único que necesitamos es que el gobierno nos de la facilidad, y como en Cuba no hay desalojo por qué no nos dejan este pedacito de tierra, que era un monte que estaba cerrado. Las personas tenían miedo de pasar por aquí, pero ahora todo el mundo pasa, porque está limpio, organizado y todos los que estamos aquí somos una sola familia. No creo que estemos pidiendo mucho a la revolución, que es para todos y por el bien de todos, al menos eso es lo que dicen nuestros dirigentes”, resaltó.

La vivienda sigue siendo uno de los principales problemas del gobierno, que afecta a su vez a muchas familias cubanas, con un déficit habitacional que va en aumento por días, lo cual continúa siendo una asignatura pendiente para el régimen de la Isla.