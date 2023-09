MADRID, España.- El exvoleibolista Yosenki García, que integrara el Equipo Cuba que ganó la Liga Mundial de 1998 e hizo historia en la década de los 90, bebe “para olvidar mis penas”. Su vida cambió y creyó “que enloquecía” en el 2001, cuando al regresar de una competencia en Europa, en la que se quedó parte de la selección, lo sacaron del equipo.

“Ahí cambió todo. Mi vida cogió un camino algo equivocado. Tuve que ver a médicos, pues creí que enloquecía. ¿Ayuda? Sí, de algunos familiares, otros no. Eso me llevó a lo que estoy pasando. La bebida y otras muchas cosas que prefiero no decir. Tomo para olvidar mis penas. Sé que no lo hará, pero es algo que está ahí. Al principio de esta situación fui al sicólogo, era joven. A esta altura no, ya soy adulto”, relató el exatleta en entrevista con el periodista Daniel Martínez Rodríguez del periódico Trabajadores.

Yosenki García, que actualmente trabaja en el Combinado Deportivo de Agua Dulce, en el Cerro, cuenta que nunca se le dio una explicación, ni a él ni a otros, de por qué los sacaron de la selección.

Durante la conversación revive momentos gloriosos como deportista: la Liga Mundial de 1998, los Panamericanos de Winnipeg en 1999 y los Juegos Olímpicos de Sidney 2000; eventos donde jugó junto a otros grandes del voleibol cubano como Ramón Gato, Raúl Diago, Alaín Roca, Alexeis Argilagos, Angel Denis, Ihosvany Hernández, Iván Benito Ruiz, Leonel Osvaldo Hernández y Pavel Pimienta.

“Recuerdo el título en la Liga Mundial de 1998. Viví mi momento acá en La Habana. Tuvimos que ganarle a España dos veces para avanzar. Por delante de mí estaban Osvaldo y Ihosvany Hernández, pero me tocó salir y bloquee tres veces a Rafa Pascual, el mejor atacador del mundo en ese momento”, rememora.

Sobre su vida truncada y las consecuencias que para él tuvieron las decisiones del régimen, confiesa que intentó quitarse la vida dos veces.

“Todavía me veo jugando”, dice Yosenki García, y continúa: “Pongo el televisor y cuando veo voleibol lloro. Tengo que quitarlo. Sufro mucha frustración. Hay gente que se mata o se vuelve loco. Estoy vivo, y peleando por mí”.