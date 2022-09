MADRID, España.- El exjugador de voleibol, Abel Sarmientos, quien integrara el equipo Cuba que estuvo en la élite mundial de los años 80, actualmente vive de arreglar zapatos.

Olvidado por las autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), el camagüeyano también trabaja de custodio en una farmacia.

En reciente entrevista con el periódico Trabajadores, Sarmientos lamentó que las autoridades cubanas no se hayan preocupado por su situación, a pesar de sus resultados en el deporte, entre los que se encuentran haber ganado la Copa del mundo de 1989.

“Sigo pa´lante, desde que nací lo hago. Contento no estoy. Tengo quejas. A mi casa no ha venido nadie de la Comisión Nacional de Atención a Atletas. (…) Por suerte el pueblo me quiere, sabe lo que hice como deportista”, dice el hombre de 60 años.

En sus declaraciones también explicó que durante años han difamado sobre él y lo han acusado de borracho.

“Estuve muchos años en el equipo nacional, con resultados, después como profesor en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. ¿Puede un alcohólico hacer eso?”, señala Sarmientos.

Estos rumores hicieron que perdiera su trabajo como docente. Sin embargo, refiere, “jamás se acercó para quejarse a ninguna autoridad del INDER ni del voleibol”.

Explicó también que tiene asignado un auto hace más de 20 años. “Se rompió y me quitaron la asignación del combustible. Dijeron que debía llevarlo a la Dirección Provincial de Deporte. ¿Cómo lo hago? Roto y sin gasolina. `Tírale una foto´, me dicen. Lo hago y señalan que no es suficiente. Sé que hay quienes hicieron negocio con sus autos. Yo no. ¿Quién vino a comprobar como tengo el carro?, Nadie”, relata el exatleta, que ha quedado en el olvido.

Abel Sarmientos había llegado a la preselección nacional muy joven y en 1981 fue miembro del equipo Cuba que compitió en los XI Juegos Mundiales Universitarios con sede en Rumanía. En 1992 compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Tuvo como compañeros de equipo a otras figuras del voleibol cubano como Ihosvany Hernández, Rodolfo Sánchez, Manuel Torres, Raúl Diago y Joel Despaign.

Lectores de Trabajadores que lo vieron jugar compartieron comentarios de elogios, y otros lamentaron su situación actual.

“Tremendo jugador estrella. De lo mejor que ha pasado por los tabloncillos de voley cubanos (…) Me pregunto si a este grande no se puede ayudar”, dice Eduard Vidaud.

Mientras que Carlos Sánchez señaló que durante su etapa activa había jugó “todas las posiciones y con muy buenos resultados”.

Por su parte Odeymie Gómez escribió: “Es muy triste tener que leer estas entrevistas, tratándose de glorias deportivas de este país. Y como a nadie le interesan cosas como esas es que nuestros atletas de hoy desertan para no verse como ellos, dejados en el olvido. Es muy lamentable”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.