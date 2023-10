MADRID, España.- El boxeador Yordenis Ugás, Campeón Mundial de Boxeo Amateur de peso ligero y primer cubano en coronarse en los pesos wélter del boxeo profesional desde 1975, durante su carrera ha dado múltiples alegrías a la afición.

Ugás, natural de Santiago de Cuba, es uno de los deportistas cubanos más activos en redes sociales. Durante los últimos años, el exitoso boxeador ha compartido sus vivencias del deporte y de la vida, transmitiendo siempre a sus seguidores mensajes positivos y de superación personal. Asimismo, el pugilista ha puesto sus plataformas al servicio de la libertad de Cuba, denunciando la represión en la Isla y las injusticias que se cometen contra la población.

En los últimos días el boxeador anunció su posible retirada del deporte. Luego de caer en la pelea frente a Mario Barrios por un título interino el pasado 30 de septiembre, a través de redes sociales envió un mensaje a sus seguidores: “Estoy aquí porque ustedes saben que en victorias y derrotas siempre salgo a dar la cara. Comencé en el boxeo a los sies años, he estado más de 30 años en este deporte y he ganado mucho más de lo que un día soñé, pero también todo tiene un final. (…) Mi familia ya no quiere que esté en esto. Espero poder irme de vacaciones, tomar tiempo libre y pensar bien en la decisión, pero ya esto llegó o está llegando al final”, declaró.

En caso de que Ugás decida retirarse a sus 37 años, ha dejado a la afición momentos trascendentales y grandes victorias por las que sentirse orgullo de los cubanos.

Campeón Mundial de Boxeo Amateur de peso ligero de 2005

En 2005, con solo 19 años, Yordenis Ugás se convirtió en Campeón Mundial de Boxeo Amateur de peso ligero. Ganó el título en el Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado desarrollado ese año en Mianyang, China. Con ese triunfo se convirtió en el segundo cubano en ganar el título de peso ligero en los campeonatos mundiales. El primero fue Mario Kindelan, quien lo obtuvo en 2001.

Campeón de Cuba de peso ligero de 2005 a 2008

Yordenis Ugás fue campeón de Cuba de peso ligero de 2005 a 2008, un período de cuatro años en el que demostró su gran talento y potencial como boxeador. Durante ese tiempo, Ugás acumuló un récord de 17-0, con 13 nocauts. Derrotó a algunos de los mejores boxeadores cubanos de la época.

Medallista olímpico

Emigrado a Estados Unidos y siendo ya un boxeador profesional, Ugás ganó una medalla de oro en la categoría de peso wélter en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Se convirtió así en el primer boxeador cubano en ganar una medalla de oro en peso wélter desde Ángel Herrera en 1972.

Además, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 había alcanzado la presea de bronce.

Primer cubano en coronarse peso wélter en el boxeo profesional desde 1975

Yordenis Ugás en septiembre de 2020 se convirtió en el primer cubano en coronarse en los pesos wélter del boxeo profesional desde 1975, tras superar al estadounidense Abel Ramos en el Nokia L.A. Live de Los Ángeles, California.

El púgil venció a su rival por votación dividida en la disputa por el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB, por sus siglas en inglés).

Derrota a Manny Pacquiao

En agosto de 2021 Ugás consiguió uno de los mayores logros de su carrera: derrotar a la leyenda del boxeo Manny Pacquiao. Ugás venció al filipino en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en el combate por defender el título mundial de peso wélter de la AMB. La pelea fue una de las mejores y más vistas del año.

Considerado uno de los mejores boxeadores del mundo

Todos estos y otros triunfos hacen que el cubano esté incluido entre los mejores boxeadores a nivel mundial. Su récord profesional es de 27-5-0, con 12 nocauts.

En 2021 Box Rec, uno de los portales web más prestigiosos en el mundo del boxeo, lo incluyó en el top 10 de los mejores boxeadores libra por libra.

Defensor de los derechos de los cubanos

Ugás, además de ser uno de los cubanos más destacados dentro de los circuitos de boxeo profesional, también ha levantado su voz en innumerables ocasiones en favor de la libertad de Cuba, aprovechando su alcance mediático y popularidad para visibilizar la situación de la Isla. Como en muchas otras ocasiones, en octubre de 2022 durante una manifestación en la Calle 8 de Miami llamó al exilio a no ser “apáticos” y apoyar a los cubanos que están en la Isla. A comienzos de 2023 expresó su solidaridad con el preso político José Daniel Ferrer, a quien se refirió como “el hombre más valiente de Cuba”.