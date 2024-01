MADRID, España.- El equipo “Patria y Vida” de la Federación Profesional Cubana de Béisbol (FEPCUBE) comenzó este fin de semana sus entrenamientos para la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional (SIBP) que se disputará en Barranquilla, Colombia, del 26 de enero al 1 de febrero de 2024.

Tras la primera jornada de esta preparación, que tiene como sede el Demie Mainieri Field de Miami Dade College en Florida, el pelotero Yunel Escobar, uno de los últimos en unirse al equipo, dijo: “Hoy sábado fue el primer día de este sueño”.

“Para mí el sábado es reunión de familia y todos nosotros somos una familia”, agregó Escobar, quien tras debutar con los Bravos de Atlanta en 2007 en Grandes Ligas, se mantuvo 11 temporadas en la gran carpa.

Preguntado por el realizador Ian Padrón, reportero de FEPCUBE, sobre su estado físico y si está realmente en forma como se cuestionan muchos aficionados, respondió: “Yo sé que la gente está curiosa, pero a Yunel Escobar todavía le queda en el tanque. Yo fui el que me fui, a mí no me dijeron vete. Yo voy a demostrar que todavía estoy en forma”.

Además, señaló que va a “ayudar a todos los muchachos jóvenes”, pero que también estará presente no solo de “bomba”, sino también “con el bate y el guante”.

Por su parte, Fermín Vázquez, presidente de North Campus en Miami Dade College, en un mensaje dirigido a la comunidad cubana seguidora de FEPCUBE dijo sentirse muy confiado con los resultados del equipo en la Serie.

“Se tienen que sentir muy bien, lo que yo estoy viendo aquí es juventud, peloteros profesionales que de verdad van a poder representar al equipo y realmente saber que estamos aquí para ellos. Este equipo, lo estoy viendo ahora mismo como están bateando y yo veré jonrón tras jonrón y pitcheo tras pitcheo…”, declaró Vázquez.

En la mañana de este lunes 8 de enero será la segunda jornada de entrenamientos. FEPCUBE debutará en la SIBP frente a Japón el 26 de enero próximo. Entre los reconocidos peloteros que integran el equipo de cubanos libre se encuentran Aroldis Chapman, Cionel Pérez, Yulieski Gurriel y Jorge Soler.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.