Top 5 de camareros en las Series Nacionales de Béisbol

Número 5: Yobal Dueñas

Sus números no son aún más impactantes porque un día, aunque tarde, optó por emigrar. Sin embargo, con lo que había hecho ya bastaba: 14 contiendas, 1615 indiscutibles, 136 vuelacercas, average de .321 y OPS de .854 cuando aún el pitcheo mordía con unos dientes grandes. Raro coctel de poder y velocidad, estafó 133 almohadillas y rompió monte hasta la escuadra absoluta en un tiempo donde su posición estaba congestionada de caballos. Fildeaba con aspavientos (no por gusto le decían “El Hombre y la Tierra”) pero sacaba el out que tenía que ser out. Ese, y también otros más complejos.