MADRID, España.- A partir de este 1° de febrero Miami se convertirá en el epicentro del béisbol caribeño al albergar la esperada Serie del Caribe en el LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami. Siete equipos, representantes de las ligas invernales más destacadas de la región, competirán en un calendario de 25 partidos en la fase de todos contra todos, con tres juegos diarios durante la primera fase del evento.

El formato del torneo incluye una jornada de semifinales, culminando con un partido por el tercer lugar y la gran final para determinar al campeón.

Esta edición marca la tercera vez que Miami acoge la Serie del Caribe, pero es la primera en 33 años que se realiza en un estadio de Grandes Ligas.

Como trascendió en abril pasado, la Serie del Caribe 2024 no contará con la participación de Cuba, debido a la revisión del formato, que ahora incluye solo seis países y la Isla no estuvo entre los invitados. Los cupos de invitados fueron otorgados a Curazao y Nicaragua, dejando fuera a Cuba y a Colombia, este último por no cumplir con los plazos establecidos.

No obstante, el torneo contará con varios jugadores cubanos como Yoanner Negrín (Gigantes de Rivas), Elián Leyva (aranjeros de Hermosillo), Odrisamer Despaigne (Naranjeros de Hermosillo), J.C. Escarra (Criollos de Caguas) y Bryan García (Criollos de Caguas).

En la edición pasada del evento, efectuada en Venezuela, intervinieron por primera vez ocho conjuntos; lo que posibilitó que Cuba acudiera en calidad de invitada. Dicho formato no se repetirá en esta ocasión. En el torneo previo los Agricultores cubanos tuvieron su peor actuación, al imponerse en solo uno de sus siete desafíos.

Entre 1949 y 1960 Cuba ganó siete campeonatos de la Serie del Caribe. Luego, cuando Fidel Castro suprimió el deporte profesional, la Isla quedó fuera por varios años. Sin embargo, la mayor de las Antillas es considerada una de las participantes más exitosas en la historia de la Serie del Caribe, con un récord de 40 victorias y 23 derrotas en finales del evento.

Equipos clasificados a la Serie del Caribe 2024

Campeón de Puerto Rico – Criollos de Caguas

Campeón de Curaçao – Royal Scorpions

Campeón de México – Naranjeros de Hermosillo

Campeón de Nicaragua – Gigantes de Rivas

Campeón de Panamá – entre Federales de Chiriquí y Águilas Metropolitanas

Campeón de Venezuela – entre Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara

Campeón de República Dominicana – entre Tigres de Licey y Estrellas Orientales (Pendiente)

Calendario Serie del Caribe 2024

Jueves 1 de febrero

Nicaragua vs. Puerto Rico 10:30 am

Curaçao vs. México 3:30 pm

Venezuela vs. República Dominicana 8:30 pm

Viernes 2 de febrero

Panamá vs. Curaçao 10:30 am

República Dominicana vs. Nicaragua 3:30 pm

Puerto Rico vs. México 8:30 pm

Sábado 3 de febrero

Venezuela vs. Curaçao 10:30 am

México vs. Panamá 3:30 pm

República Dominicana vs. Puerto Rico 8:30 pm

Domingo 4 de febrero

Panamá vs. Nicaragua 10:30 am

Puerto Rico vs. Venezuela 3:30 pm

México vs. República Dominicana 8:30 pm

Lunes 5 de febrero

Nicaragua vs. Curaçao 10:30 am

Venezuela vs. México 3:30 pm

Puerto Rico vs. Panamá 8:30 pm

Martes 6 de febrero

México vs. Nicaragua 10:30 am

Curaçao vs. República Dominicana 3:30 pm

Panamá vs. Venezuela 8:30 pm

Miércoles 7 de febrero

Curaçao vs. Puerto Rico 10:30 am

República Dominicana vs. Panamá 3:30 pm

Nicaragua vs. Venezuela 8:30 pm

Jueves 8 de febrero

Semifinal B: Tercer lugar vs. segundo lugar, 3:30 pm

Semifinal A: Cuarto lugar vs. primer lugar, 8:30 pm

Viernes 9 de febrero

Por el tercer lugar: Perdedor de la semifinal A vs. perdedor de la semifinal B, 3:30 pm

Final: Ganador de la semifinal A vs. ganador de la semifinal B, 8:30 pm

