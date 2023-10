MIAMI, Estados Unidos. — Este martes arrancará la postemporada del béisbol de Grandes Ligas. El telón de octubre se abrirá con las eliminatorias por los puestos de comodín: Rangers de Texas vs. Rays de Tampa Bay, Azulejos de Toronto vs. Mellizos de Minnesota, Cascabeles de Arizona vs. Cerveceros de Milwaukee, y Marlins de Miami vs. Filis de Filadelfia.

Como viene ocurriendo en los últimos años, la presencia cubana animará la fiesta de las Mayores. En esta ocasión, serán 12 los peloteros nacidos en la Isla que verán acción en los rosters de sus respectivas franquicias.

Yandy Díaz y Randy Arozarena (Tampa Bay Rays)

La dupla de Yandy Díaz y Randy Arozarena ha hecho estragos este año en la División Este de la Liga Americana. Yandy tuvo un 2023 de ensueño liderando a los bateadores del nuevo circuito (.330). El villaclareño pegó 22 jonrones e impulsó 78 carreras como primer bate. En el caso de Randy, volvió a destacar su mezcla de velocidad y poder, combinando 23 cuadrangulares y 22 bases robadas.

Jorge Soler y Yuli Gurriel (Marlins de Miami)

Los Marlins de Miami regresan a la postemporada tres años después y buena culpa de ello la tuvo el cubano Jorge Soler. “El crudo” pegó 36 jonrones e impulsó 75 anotaciones. Sin su aporte, los peces no hubiesen llegado “a la orilla”. Otro que vuelve a octubre es Yuli Gurriel, quien, desde su nuevo rol de jugador de cambio y emergente, aportó experiencia y calidad a la banca de los Marlins. Tanto Soler como Gurriel saben lo que es ganar la Serie Mundial en dos ocasiones.

Lourdes Gurriel Jr. (Cascabeles de Arizona)

El 2023 ha sido el mejor año del menor de los hermanos Gurriel. Con menos lesiones y más continuidad, Lourdes Jr. pudo demostrar su talento en su nuevo equipo. A la ofensiva, conectó 59 extrabases, 24 de ellos jonrones, y remolcó a 82 compañeros. Su rendimiento fue premiado en julio con su inclusión en el All-Star Game.

Yordan Álvarez y José Abreu (Astros de Houston)

La dupla cubana con más poder es la de Yordan Álvarez y José Abreu. El primero volvió a cuajar una notable temporada, a pesar de las lesiones, que le impidieron fijar mejores números. A pesar de ello, Yordan exhibió .293 de average, conectó 31 jonrones e impulsó 97 carreras, números al alcance de muy pocos. En el caso de “Pito” Abreu, pese a no haber completado su mejor año, se las arregló para empujar 90 carreras, nada mal.

Adolis García y Aroldis Chapman (Rangers de Texas)

Adolis García fue otro de los cubanos que tuvo en 2023 su mejor año: 39 jonrones y 107 carreras impulsadas, único jugador nacido en la Isla que logró superar los 100 remolques. Le acompañará en la postemporada Aroldis Chapman, “El misil cubano”, quien vive una segunda juventud desde su salida de los Yanquis de Nueva York.

Cionel Pérez y Yennier Cano (Orioles de Baltimore)

No sobran los lanzadores cubanos en Grandes Ligas, pero los Orioles de Baltimore tienen a dos de ellos: Cionel Pérez y Yennier Cano. El primero completó su segundo año en el bullpen de los Orioles, lo que le ha llevado a estabilizar su rendimiento; mientras que el segundo tuvo una aceptable temporada en la que salvo ocho juegos y lanzó para 2.11 de efectividad.

Raisel Iglesias (Bravos de Atlanta)

En su primer año completo con los Bravos de Atlanta, Raisel Iglesias demostró porqué es uno de los mejores cerrados de la última década. Terminó la temporada con balance de cinco victorias y cuatro derrotas, 2.75 de efectividad y 33 juegos salvados, la quinta mejor marca de la Liga Nacional.

