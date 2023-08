LA HABANA, Cuba.- El deporte automovilístico ha estado prohibido en Cuba durante décadas y aunque los cubanos siempre han encontrado una manera para la realización de carreras de autos y motos, la persecución del régimen a este tipo de competiciones no ha cesado.

Entre los argumentos más sólidos que ha mantenido el régimen de la Isla para censurar este tipo de eventos, los cuales ganan cada vez más público y aficionados, es que suelen ser competiciones peligrosas y generadoras de indisciplinas sociales graves.

“Ojalá hubiera miles de recursos y autorizaran una pista que uno pudiera correr, no como hacen, que convocan una actividad de carros y entonces cuando es de motos te la suspenden”, señaló Antonio Trueba García, un joven mecánico que sueña con que autoricen las carreras de motos.

El joven, además de ser mecánico, es el líder del club de motos “Tin la Fama”, un equipo cuyos integrantes, aficionados en su totalidad, funcionan como una gran familia.

“Más que un equipo somos una familia grande, si alguien tiene algún tipo de problemas, el que sea, si está en nuestras manos lo ayudamos, así funcionamos nosotros”, detalló.

El “Tin la Fama” es uno de los tantos clubes de motos sport que existen en la Isla y cuyo cubicaje no sobrepasa los 115 centímetros de cilindraje. La mayoría de las motos son marca Suzuki.

“Realizamos competencias de forma amistosa en cualquier lugar, en una calle, un callejón, estamos hablando de carreras que se realizan en tramos cortos entre 100 y 300 metros, no más”, precisó Orlando Suárez, uno de los miembros del grupo.

Los jóvenes entrevistados por CubaNet aseguraron que ven muy distante que el régimen cubano autorice este tipo de competiciones a pesar de que intentan vender otra imagen.

“No hay ni disposición, ni recursos, lo que hicieron en San Nicolás de Bari fue un paripé para intentar calmar los ánimos porque la gente lo está pidiendo. Pusieron hasta una ambulancia, quién no sabe que aquí en Cuba no hay ni ambulancia para trasladar a los enfermos”, dijo otro de los miembros del grupo que no quiso que se revelara su identidad.

Sin embargo, el joven opinó que sería muy positivo si las autoridades, realmente, dieran “luz verde” a estas competencias para evitar consecuencias fatales.

“Donde quiera que haya cuatro o cinco motoristas se hace una carrera y en cuestiones de minutos empiezan a llegar cientos de personas, es decir, que estamos hablando de algo imparable”.

“Pero si llega la policía, ahí mismo se forma la locura y la corredera porque nadie quiere perder su moto y todo el mundo sale huyendo, lo que puede terminar en un accidente fatal, entonces, ¿no sería mejor permitirlas?”, cuestiona el entrevistado.

Asimismo, la mayoría de los entrevistados mencionaron entre las dificultades más recurrentes que enfrentan la falta de piezas para las motos, así como de combustible, una situación agravada aún más en las últimas fechas.

Y señalan: “Todas las piezas de este tipo de motos son importadas porque en Cuba no venden nada de esto, así que según sube el dólar sube el precio de las piezas, en cualquier momento no habrá quien pueda pagarlas. Por otra parte, está el combustible, que las colas no paran, son tantas cosas las que atentan contra este deporte”.