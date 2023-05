MIAMI, Estados Unidos. – Lester Fernández, ciclista cubano con un 81 por ciento de discapacidad física, se prepara para participar en la prestigiosa carrera Titan Desert Marruecos, según dijo en entrevista con Diario de Cuba. Con el objetivo de inspirar a otros, el atleta cubano construyó su propia prótesis, ya que no existe en el mercado un modelo que se ajuste a sus necesidades.

“Quiero demostrar que las personas con discapacidad física también pueden tener retos físicos, que no se tienen que quedar en el sofá. La casa no es la solución; hay que moverse, dijo a Diario de Cuba.

A través de su proyecto Happy Wheels, el deportista busca fomentar el movimiento de personas discapacitadas y crear una comunidad de apoyo.

Entre 2015 y 2020, Fernández enfrentó diversos desafíos que afectaron su movilidad, incluyendo un ictus, una cirugía no asimilada favorablemente y un atropello que cambió su vida radicalmente. A pesar de ello, sigue luchando y adaptándose a su situación: “Voy en silla de ruedas obligado; no me gusta, no me adapto, tengo mil métodos para maniobrar con ella. La gente se sorprende de la forma en la que me voy ideando formas”, afirma.

En su camino hacia la Titan Desert Marruecos, Fernández ha trabajado con Rafa Nadal de Healthsystem, fisioterapeuta que le ha ayudado a recuperar la confianza necesaria para caminar un poco. Además, practica waterpolo en el Club Natación Barcelona y realiza diversas terapias en casa para mejorar su condición física.

El cubano compite en una bicicleta corriente, pero él mismo ha creado “el invento”, una adaptación que le permite pedalear. “Para mi causa no fabrican el tipo de prótesis que necesito. Espero encontrar a alguien que quiera sumarse a mi carro y fabricarme una prótesis en condiciones”, expresa.

Fernández destaca la importancia de escuchar a la familia y los amigos en el proceso de adaptación a la discapacidad: “Lo primero que tienes que hacer es escuchar, yo no lo hacía, estaba en mi mundo cerrado de ‘yoísmo’ y eso es lo peor. Ellos ven tu cambio, deja que te ayuden”.

Con ambiciosos planes como recorrer desde Dinamarca hasta Barcelona en bicicleta y realizar el Camino de Santiago, el atleta cubano busca demostrar que las personas con discapacidad pueden llevar una vida activa. Además, admira a otros deportistas de la Isla como Arlenis Sierra y destaca la importancia de que triunfen en el extranjero para el avance del deporte en Cuba.