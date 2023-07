MADRID, España.- El lanzador cubano Javier Mirabal, quien integrara el equipo Cuba que compitió en el V Clásico Mundial de Béisbol, pidió la baja del deporte en la Isla en las últimas horas.

“Fuentes desde Cuba me aseguran que el lanzador Javier Mirabal pidió la baja del béisbol cubano. Mirabal fue uno de los pitchers que estuvo en la reserva del equipo Cuba para el Clásico Mundial”, dio a conocer el periodista deportivo Yordano Carmona, de Pelota Cubana.

Según recuerda el citado medio, Mirabal, natural de la provincia Villa Clara, en los encuentros de preparación para el V Clásico ante los equipos asiáticos mostró buena velocidad con su recta (93-95 mph) en los tres juegos que lanzó.

Además, fue parte del equipo que quedara segundo en los recién finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe desarrollados en El Salvador.

En la decadencia del béisbol cubano actual, marcada por el éxodo constante y la falta de recursos, también influye que cada vez son más los peloteros que piden la baja del deporte nacional, en su mayoría por los bajos salarios que reciben o por planes de irse del país.

Entre los casos más recientes se encuentran el tunero Rafael Viñales y el holguinero Yasiel González.

“No pienso incorporarme con el equipo, eso se basa principalmente en que en los últimos tiempos, a pesar de mis resultados, creo que no se me ha tenido mucho en cuenta. (…) La otra parte, que es la principal, es la situación económica en la que estamos. Es algo muy incómodo, muy difícil, me parece que ahí no la voy a resolver, entonces voy a tener que dedicarme a otras cosas que me permitan ayudar a mi familia”, dijo Rafael Viñales al decidir desligarse del béisbol nacional.

Mientras que en los últimos días Yasiel González escapó de la Isla y se encuentra en República Dominicana, desde donde intentará llegar a las Grandes Ligas del Béisbol (MLB).