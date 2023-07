MADRID, España.- El pelotero cubano Yasiel González escapó de la Isla en los últimos días y ya se encuentra en República Dominicana, desde donde intentará llegar a las Grandes Ligas del Béisbol (MLB).

Al dar a conocer la noticia, el periodista deportivo Francys Romero explicó que el jardinero, al contar con seis temporadas en Series Nacionales de Béisbol (SNB), podrá convertirse en agente libre sin restricciones, y “eso significa que una hipotética firma no contará para el presupuesto anual de cada organización en el período internacional”.

Según considera Romero, el holguinero, de 25 años, posee un excelente físico que influirá positivamente en los evaluadores de talento en República Dominicana.

“González tiene el potencial ofensivo. Sin embargo, deberá ponerlo de manifiesto en cada una de esas presentaciones para lograr el tan deseado salto al profesionalismo”, dijo el reportero.

Otro beisbolista sale de Cuba buscando mejores oportunidades, de acuerdo a fuentes. Viene de batear .328 AVG, 16 HR, 57 RBI en la última Serie Nacional y también integró el equipo Cuba a la Copa del Caribe en Bahamas 2022. Detalles en: https://t.co/hC3KYeWV9e — Francys Romero (@francysromeroFR) July 9, 2023

El pelotero integró el equipo Cuba que compitió en la Copa del Caribe desarrollada en Bahamas a finales de 2022. En la temporada 2021-2022 de la SNB registró .328 average, 16 jonrones y 57 carreras impulsadas.

Vale destacar que en abril pasado Yasiel González, a menos de dos semanas de iniciada la Serie Nacional de Béisbol 62, pidió la baja del certamen, donde competía con los Cachorros de Holguín, debido al bajo salario que recibía.

En esas fechas y por los mismos motivos causó baja el tunero Rafael Viñales, inicialista de Agricultores en la Liga Élite.

En entrevista concedida al periodista Orlando Cruz, del telecentro Tunas Visión, Viñales explicó: “No pienso incorporarme con el equipo, eso se basa principalmente en que en los últimos tiempos a pesar de mis resultados creo que no se me ha tenido mucho en cuenta y bueno, la otra parte, que es la principal, es la situación económica en la que estamos, es algo muy incómodo, muy difícil. Me parece que ahí no la voy a resolver, entonces voy a tener que dedicarme a otras cosas para poder ayudar a mi familia”.

Sobre estas bajas por motivos salariales, el periodista deportivo Yasel Porto comentó que “han sido y serán muchos más los que tomarán otro camino y nadie tendrá elementos ni razón para cuestionarlos”.

Porto precisó que los peloteros regulares de la Serie Nacional cobran 3.500 pesos. “Con una tasa de inflación por las nubes que ha disparado el valor de todo en la Isla”, comenta, “está claro que esos 3.500 pesos es una cifra bien baja, que no alcanza para casi nada”.