MADRID, España.- El lanzador cubano Yosimar Cousín, quien dejara Cuba el pasado año, recibió una oferta de contrato con los Medias Blancas de Chicago por dos años.

La noticia fue dada a conocer este lunes por el periodista deportivo Francys Romero.

A través de la red social Twitter Romero precisó que está pendiente un examen físico al antillano de 25 años en los próximos días, para que se concrete el contrato, que asciende a 2 millones de dólares.

En la estructura del acuerdo por oficializar existe una opción en 2025, la cual se activaría si Cousín llega a MLB y recibirá un pago extra de 1.2 millones. Si no hace equipo en 2025 pues entonces obtendrá 625 000 dólares en Ligas Menores, indicó el reportero.

Source: Cuban RHP Yosimar Cousin (25) and the Chicago White Sox are in agreement on a two-year MLB deal, 2 million contract, pending physical.

Cousin left Cuba in January 2022. Potential starter with 92-95 mph, slider above the average (best pitch), change-up and curve. pic.twitter.com/NLKaSAyzvr

