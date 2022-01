LA HABANA, Cuba.- Este lunes trascendió la noticia de la llegada de los lanzadores cubanos Yosimar Cousín y Yunior Tur a República Dominicana. Ambos jugadores causaron baja de Camagüey y Santiago de Cuba, respectivamente, luego de ausentarse a los entrenamientos a inicios de este 2022.

Según la exclusiva del reportero especializado en béisbol, Francys Romero, fuentes cercanas al dúo de serpentineros informaron su arribo a tierra quisqueyana.

Por otra parte, un contacto directo del santiaguero explicó al portal digital Swing Completo: “Hace unos días me comuniqué con la familia de Yunior y me confirmaron que había salido para Dominicana, pero que aún no tenían comunicación con él. Han sido días difíciles para ellos y también para los amigos personales del pelotero. Es difícil tomar la decisión así, pero no le dejaron otra opción. No lo llevaron a los equipos Cuba y él tiene mucha calidad y, sobre todo, juventud”.

Las decepciones en el béisbol cubano para los dos lanzadores se agudizaron cuando el estratega del Equipo Nacional Sub-23, Eriel Sánchez, los excluyó de la selección que se presentó en el Campeonato Mundial de la categoría, celebrado en México.

Sánchez argumentó —en entrevista para el oficialista Cubadebate— que los espigados derechos quedaron fuera de la convocatoria por su falta de disciplina y “patriotismo”.

Varias semanas después, otra noticia dejó en evidencia la gestión de la Federación Cubana de Béisbol (FCB). Un comunicado de los Charros de Jalisco hizo pública las intenciones de ese equipo de reclutar a ambos diestros para que jugaran en la Liga Invernal de México. Las autoridades cubanas respondieron con una negativa rotunda, en otro ejemplo de autoritarismo y abuso de poder. La decisión frenó el desarrollo de dos prospectos cubanos y favoreció su fuga del país.

Durante la temporada 60 del béisbol cubano el indómito, Yunior Tur, trabajó 38.1 entradas, en las que obtuvo tres victorias con un fracaso. Asimismo, su promedio de carreras limpias quedó en 2.11, con 45 bateadores retirados por la vía de los strikes y 14 salvamentos en la temporada, según los datos de Romero.

Por su parte, Cousín acumuló más temporadas en las Series Nacionales. El camagüeyano lanzó en seis campañas y pasó como refuerzo por las filas de Holguín, Pinar del Río y Las Tunas, precisó Swing Completo. A pesar de su corta edad (23), Yosimar lideró el cuerpo de lanzadores de su provincia en diversas oportunidades.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.