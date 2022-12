MADRID, España.- El pelotero cubano José Dariel Abreu firmará por tres temporadas con los Astros de Houston, actuales campeones de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

La noticia, que había sido adelantada por el reportero Bob Nightengale de USA Today, fue confirmada este lunes por el club.

The Houston #Astros are finalizing a deal for free-agent first baseman Jose Abreu.

— Bob Nightengale (@BNightengale) November 28, 2022