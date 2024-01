MADRID, España.- El saltador cubano Jordan Díaz, campeón mundial juvenil de triple salto y nacionalizado español en febrero de 2022, anunció esta semana su regreso a la competición después de una pausa de casi nueve meses debido a una lesión.

Díaz regresa con las miras en los Juegos Olímpicos de París 2024. A sus 22 años, con una marca personal de 17,87 metros en triple salto, de asegurar su presencia en la cita olímpica, será la primera vez que represente a la selección española.

Sobre estos próximos meses y su preparación, en entrevista con Mundo Deportivo Jordan Díaz explicó: “Estaré en Antequera el 10 de febrero para disputar con el Barça la Copa Joma de clubes, después viajaré a Ourense el fin de semana del 16 para el Campeonato de España en pista cubierta, y luego ya competiré el 23 de febrero en el Meeting de Madrid del World Indoor Tour”.

Su principal objetivo en estas competiciones no es buscar marcas impresionantes, sino asegurar la mínima olímpica. Su ausencia de competiciones durante el verano pasado le dejó rezagado en la clasificación para París 2024, y ahora, su enfoque se centra en asegurar su participación en los Juegos. “Aún estoy emocionado de poder volver a competir después de tanto tiempo, así que quiero probarme y ver cuáles son las sensaciones”, expresó el atleta.

Sobre su lesión, detalló: “Tengo el tendón más inflamado de lo que lo tenía antes, entonces es una molestia con la que voy a tener que convivir y adaptarme cuando aparezca”.

Representar a España, un país que le “ha querido y respetado”, le hace “muchísima ilusión”. A pesar de que no podrá responder si es favorito hasta que concluya la temporada de invierno y se haya probado nuevamente, está ansioso por mostrar su mejor versión.

Preguntado sobre posibles hostilidades por parte de sus excompañeros cubanos en el circuito internacional, Díaz apuntó: “La verdad es que ha pasado mucho tiempo y no sé decirte, me he desconectado completamente de la situación allí y del régimen y estoy centrado en mi vida y mis cosas. Por fortuna he conocido a muchísima gente aquí en España, me siento muy cómodo y arropado y como si llevase viviendo aquí toda la vida. Estoy muy bien ahora, entreno bien y no tengo dolores de cabeza”.

Jordan Díaz abandonó la delegación de la Isla en España en junio de 2021 tras finalizar el Meeting de Castellón, en el que no participó. Posterior a ello solicitó el pasaporte español y se unió al grupo de entrenamiento del también cubano y nueve veces campeón del mundo Iván Pedroso. Jordan Díaz recibió la nacionalidad española en febrero de 2022.

